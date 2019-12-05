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4. İpekyolu İşadamları Zirvesi, Trabzon’un modern ticaret rotalarındaki konumunu güçlendirdi

İHA

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 4. İpekyolu Uluslararası İşadamları Zirvesi'nin tarihi İpekyolu'nun kavşak noktalarından biri olan Trabzon'un modern ticaret rotalarındaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

4. İpekyolu İşadamları Zirvesi, Trabzon’un modern ticaret rotalarındaki konumunu güçlendirdi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 4. İpekyolu Uluslararası İşadamları Zirvesi’nin tarihi İpekyolu’nun kavşak noktalarından biri olan Trabzon’un modern ticaret rotalarındaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.
Trabzon’da 2729 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’nin değerlendirme toplantısı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın himayelerinde, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamız ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz tarafından 2729 Kasım tarihlerinde ilimizde 4. kez Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’ni gerçekleştirdik. Zirvemize Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, BosnaHersek, Çin, Fas, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, SriLanka, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan’dan bakan, büyükelçi, bürokrat ve işadamı düzeyinde katılımlar olurken, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak da zirvemizin açılışını onurlandırdı” dedi.
Yabancı heyetlerle verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Vali Ustaoğlu, “4. İpekyolu Uluslararası İşadamları Zirvesi, tarihi İpekyolu’nun en önemli kavşak noktalarından biri olan Trabzon’umuzun, modern ticaret rotalarındaki konumunu da güçlendirdi. Özellikle Çin’in dünya ticaretinde önemli değişikliklere yol açacak olan Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nde Trabzon’un önemli merkezlerden biri olabileceği güçlü bir şekilde vurgulandı. Çin Halk Cumhuriyeti de Ankara Büyükelçisiyle birlikte, önemli firmalarının yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyeti zirveye göndererek Trabzon’a verdiği önemi göstermiş oldu. Gerek Çin heyetiyle gerekse diğer ülkelerin heyetleriyle çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Özellikle Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin tanıtımı açısından da zirvemiz çok önemli rol oynadı. Öte yandan, zirvemizdeki ikili iş görüşmeleri de çok verimli geçti. 23 ülkeden konuğumuz olan yabancı işadamları ile işadamlarımız, yaklaşık 750 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi, yeni işbirliklerinin ilk adımlarını attı” şeklinde konuştu.

“Trabzon önemli ve güvenilir bir ticaret ve yatırım merkezidir”
Trabzon’un lojistik açıdan önemli bir merkez olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, “Zirveyi düzenlerken esas amacımız; başlangıçtan bugüne kadar tarihî İpekyolu üzerinde önemli bir merkez olan Trabzon’da İpekyolu’nu tekrar canlandırmak, iş adamları arasında ticareti geliştirmek, ülkelerin ekonomisine katkıda bulunmaktı. Trabzon lojistik açıdan önemli bir merkezdir. Bu konuda deniz, hava ve karayolu açısından alt parametreleri tamamlamış durumdadır ve raylı sistem konusunda da planlar ve projeler yürütülmektedir. En kısa zamanda Trabzon’un da raylı sistemlerle ulaşılan şehirler arasında yer alması ülkemiz ticaretine büyük katkı sunacaktır. Sürekli vurguladığımız gibi; Trabzon Modern İpekyolu güzergâhında önemli ve güvenilir ticaret ve yatırım merkezlerinden biridir. Zirvede ayrıca 3 ayrı salonda düzenlenen paralel oturumlarda da alanında yetkin birbirinden değerli konuşmacılar tarafından verimli görüşler ortaya koyulmuştur” diye konuştu.

“Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin getirilerinden azami faydalanmalıyız”
2019’un ilk 9 ayında Çin’in İpekyolu güzergahındaki ülkelerle toplamda 950 milyar dolar tutarında ihracat ve ithalatı olduğunu hatırlatan Vali Ustaoğlu, “Bir Kuşak Bir Yol’u ortak inşa süreci, hat üzerindeki ülkelerde yeni bir refah dönemi açmaktadır. Türkiye’nin ve Trabzon’un bu refahtan azami düzeyde faydalanması açısından zirvemizin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bakanımız Berat Albayrak’ın zirvedeki açılış konuşmasında üzerinde önemle durduğu bir noktayı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Trabzon’dan tüm iş dünyasına, bölgedeki yatırımcılara, küresel ekonomideki tüm aktörlere ve yurt dışından katılan iş dünyası temsilcilerine seslenmek istiyoruz; Türkiye gerek Kuşak Yol anlamında gerek bölgesinde yaklaşık 4 küsur saatlik uçuş mesafesiyle; Hindistan’dan Londra’ya, Moskova’dan Dubai’ye kadar, dünya nüfusunun ve dünya ekonomisinin üçte birinin merkezinde konumlanan bir ülkedir. Yine ülkemiz; lojistik, altyapı, ulaşım, iletişim ve enerji noktasında bir merkez ülke konumunda çok kıymetli ve önemli bir ülkedir. ‘Gelin bu iklimi, yatırım ve ticaret olanaklarını değerlendirin’ diyoruz. Trabzon’umuz kadim İpekyolu’nda olduğu gibi Modern İpekyolu’nun da denize açılan en önemli kavşak noktasındadır. Aynı zamanda da her geçen gün büyüyen yatırım ve ticaret imkânlarıyla doğu ve batı arasında köprü konumunda olan Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biridir. Trabzon’umuzun İpekyolu üzerindeki konumunu güçlendirmek için çalışmalarımız devam edecektir. Bu kapsamda merkezi Trabzon’da olmak üzere İpekyolu Uluslararası Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Enstitüsü kurulması amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu: “Zirvenin olumlu sonuçlarını ileride göreceğiz”
Basın mensuplarının, işadamları açısından zirvenin verimli geçip geçmediğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da şunları söyledi:
“Olaya biz yatırım ve ticari ilişkiler yönünden baktık. Yatırım yönünden Çin ve İran’ı ön planda gördük. Trabzon’da yatırım konusunda bizlerle çok yakın ikili görüşmeler yaptılar. Önümüzdeki süreçte onları burada yatırımlarda göreceğiz. Ticari ikili görüşmelerin ardından heyetler bizleri de ziyaret etti. İran, Rusya Federasyonu, Ukrayna ile yakın ticari ilişki kurabileceğimizi gördük. Gerekli notları bırakarak sonuç beklediklerini belirttiler. Zirvenin işadamları yönünden sonuçlarının olumlu ve verimli olduğunu söylemek istiyorum. Daha önce 3 kez düzenlediğimiz zirvenin dördüncüsünde bölgeye ilginin çok daha fazla olduğunu gözlemledik. Önümüzdeki süreçte gerek yatırım gerekse ticari ilişkilerin gelişmesinde bunu göreceğiz.”
Basın toplantısının ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

TRABZON

05 Aralık 2019 Perşembe

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