Trabzonspor deplasmanda başka

Deplasmanda Antalyaspor'u 31 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftası itibarıyla en iyi dış saha performansı gösteren takım oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 31 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürüyor. Bordomavililer söz konusu hafta itibariyle dış sahada oynadığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 maçtan ise mağlup oldu. Dış sahada attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 12 puanla deplasman sıralamasında aynı puana sahip olan Medipol Başakşehir'in önünde averajla performansı en iyi olan takım oldu.



Deplasmanda 1 yenilgi aldı

Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 11, Başakşehir ile de 22 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 21, MKE Ankaragücü 30 ve Antalyaspor'u 31 mağlup etti. Sivasspor'a ise 21 mağlup olmuştu.



201011 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansı

Trabzonspor, 201011 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansına ulaştı. Bordomavililer söz konusu sezonda dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puanla ilk sırada yer alıyordu. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gören bordomavililer bu sezonun ardından 14. hafta itibariyle 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karışılık ise 8 gol gördü. Bordomavililer 201112 sezonunda 11 puan, 201213 sezonunda 9 puan, 201314 sezonunda 4 puan, 201415 sezonunda 7 puan, 201516 sezonunda 9 puan, 201617 sezonunda 7 puan, 201718 sezonunda 7 puan, 201819 sezonunda 8 puan toplamıştı.

TRABZON 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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