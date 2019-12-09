Eskrimde alt yaşlar Epe Açık Turnuvası Trabzon'da yapıldı

Trabzon’da düzenlenen U10, U12 ve U14 Yaş Epe Açık Turnuvasında büyük heyecan yaşandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan turnuvaya 13 ilden 283 sporcu katıldı. Turnuva sonunda U10 Erkeklerde Trabzon’dan Kamil Karslı, U10 Kızlarda İstanbul’dan Nil Aksan, U12 Erkeklerde Alanya’dan Doruk Erolçevik, U12 Kızlarda İstanbul’dan Berru Dağlı, U14 Erkeklerde Alanya’dan Cengizhan Öner ve U14 Kızlarda yine Alanya’dan Kayra Naz Özcan Türkiye şampiyonu oldu.

Yomra Jimnastik ve Spor kompleksinde gerçekleştirilen 14 Yaş Epe Açık Turnuvasına katılımın yüksek olduğunu ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen küçük yetenekler, büyük performanslarıyla geleceğin uluslar arası arenada da büyük başarılar elde edeceklerini kanıtladılar. Son derece yetenekli ve başarılı bir nesil geliyor. Biz de her türlü imkanı onlara sunarak bu önemli yolda onlara destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İki gün süren Türkiye 10, 12 ve 14 Yaş Epe Açık Turnuvasında yapılan birbirinden çekişmeli müsabakalar sonunda 6 ayrı kategoride dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yomra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu, Eskrim Trabzon İl Temsilcisi Ahmet Faik Öztürk ve müsabaka gözlemcisi milli hakem Mehmet Şafak’tan madalyalarını alan eskrimciler, performansları ve centilmenlikleriyle sporseverlerden büyük alkış aldı.

TRABZON 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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