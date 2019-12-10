Trabzonspor´da Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu

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Trabzonspor´un Süper Lig´in 15´inci haftasında oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 16 Aralık 2019 Pazartesi günü 20:00´de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL

TRABZON 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:56

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