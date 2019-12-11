Beşikdüzü Açık Cezaevi'nden kaçan şahıs yakalandı

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Trabzon'un Beşikdüzü Açık Cezaevinden 2 gün önce kaçan şahıs Ortahisar ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü Açık Cezaevinden 2 gün önce kaçan F.K.'nın yakınlarına zarar verebileceği değerlendiren polis ekipleri, şahsın yakalamasına yönelik çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde Ortahisar ilçesi Kaymaklı mahallesindeki bir metruk bina içerisinde şahsı yakalarken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

TRABZON 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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