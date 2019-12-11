Trabzon’da ilk kez açılan 'Hüsn-i hat’ sanatına bayanlardan ilgi Unutulmaya yüz tutmuş 'Hüsn-i hat' sanatı, açılan kursla yaşatılmaya çalışılıyor.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da ilk kez açılan 'Hüsni hat' sanatına özellikle bayanlar ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 2 buçuk ay önce açılan kursa, 16 bayan katılırken 'Hüsni hat' sanatına ilginin yoğun olduğu belirtildi.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi’nde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Emel Yiğit, unutulmaya yüz tutmuş sanatları tekrar yaşatmak için bu tür kursiyerlerin düzenlendiğini belirterek “Hüsni hat sanatı, geleneksel Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı. Dünya genelindeki ismi kaligrafi. Biz Arabik kaligrafik kısmını yapıyoruz. Bu sanat Trabzon’da şu ana kadar Halk Eğitim bünyesinde düzenlenmedi. Kursiyerlerimize ilk olarak Arap temel harflerden oluşan çizgi çalışmaları öğrettik. Çalışmalarımızda geleneksel malzeme kullanıyoruz. Mümkün olduğunca gelenekten kopmamaya çalışarak bu sanatı uygulamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda unutulma yüz tutmuş sanatlar içerisinde olduğundan unutulmama çabası içirişindeyiz. Kursumuz 2 buçuk aydır sürüyor. Toplamda 16 kursiyerimiz var. İlgi çok yoğun” dedi.

Yiğit, hat sanatının İslam yazı sanatı olup bu sanat ile uğraşan kişiler hattat olarak adlandırıldığını belirterek "Hüsni hat ya da hüsnü hat, Türkçe 'güzel yazı' manasına geliyor. Kağıt, taş, ahşap, kumaş vb. farklı malzemeler üzerinde karşımıza çıkabilir. Arap harfleri ile meydana getirilen yazının kaligrafik ve estetik bir hüviyet kazanması kabaca 9. yüzyılda başladı. XIII. Yüzyıla doğru İslami sanat geleneğinde Aklamı Sitte olarak adlandırılan ve Sülüs, Nesih, Reyhanî, Muhakkak, Tevkî ve Rikâ adlarıyla bilinen hat çeşitleri belli esaslara bağlanmış ve hat sanatının temel kaideleri oluşturuldu" bilgilerini paylaştı.

TRABZON 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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