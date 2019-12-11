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Trabzonspor, Basel maçı için İsviçre’ye gitti

İHA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı Basel maçı için İsviçre'ye gitti.

Trabzonspor, Basel maçı için İsviçre’ye gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağı Basel maçı için İsviçre’ye gitti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda yarın saat 20.55’de St. JakobPark Stadyumu’nda oynayacağı Basel maçı için Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile İsviçre’nin Basel kentine hareket etti. Önceki gün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Basel maçı hazırlıklarına başlayan ve dünü izinli olarak geçiren bordomavililer, İsviçre’de yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Bordomavili kulübün Basel maçı kamp kadrosu ise şu şekilde:
“Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majıd Hosseını, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Ivanıldo Fernandes, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Ogenyı Onazi, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Donıs Avdıjaj, Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar, Caleb Ekuban.”

TRABZON

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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