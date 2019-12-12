Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı

Trabzonspor´un bu akşam UEFA Avrupa Ligi´nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon´da çalışmalarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün saat 11.00´de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
TRABZON
12 Aralık 2019 Perşembe
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