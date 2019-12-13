Tarlaya spor molası ‘Evinin Sultanları Projesi’ ile sporla buluşan kadınların voleybol maçları keyifli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarlaya spor molası ‘Evinin Sultanları Projesi’ ile sporla buluşan kadınların voleybol maçları ...

İHA

Çalışkanlıkları ile bilinen Karadeniz kadını, tarlaya mola verdi, spor yaptı.

Tarlaya spor molası ‘Evinin Sultanları Projesi’ ile sporla buluşan kadınların voleybol maçları keyifli oldu

Çalışkanlıkları ile bilinen Karadeniz kadını, tarlaya mola verdi, spor yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünce ülke genelinde başlatılan spor seferberliği, en ücra yerlere kadar yayılıyor. Sağlıklı bir yaşam için sporun şart olduğunu hatırlatan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Küçük çocuklarımızdan yaşlı dedelerimize ve ninelerimize kadar herkesin yapabileceği, sevebileceği uygun bir spor branşı mutlaka vardır. Biz de nerede olursa olsun insanlarımızı sporla buluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
Özellikle yoğun tarla ve ev işlerinde çalışan kadınlara ulaşmak için ilçelerden yaylalara kadar giden İl Müdürlüğünde görevli spor uzmanları Serpil Sungur ile Abdullah Cevahir, ‘Evinin Sultanları Turnuvası’ düzenliyor. En son, Trabzon’un yüksek yerleşim birimlerinden Tonya ilçesine bağlı Hoşarlı’ya giden İl Müdürlüğü ekipleri, tarla ve evlerde çalışan kadınları bir araya getirdi, kurdukları filelerle voleybol turnuvası düzenledi. Neşeli saatlerin yaşandığı turnuvada kadınlar hem zaman zaman zorlansa da sporda da becerikli olduklarını kanıtladılar.
İl Müdürü Öztürk, “Sporu toplumun her kesimine yaymak, katılımcıların beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek ve spor aracılığı ile sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla sürekli yeni projeler hazırlıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli farklı yerlere gidiyor, kadınları topluyor, kuralları anlatıyor, spqor yaptırıyor” derken, spor uzmanları Sungur ve Cevahir de, “Belki de hayatında voleybol topuna el sürmemiş kadınlarımıza ulaşıyoruz. İlk önce bocalıyorlar ama onlardaki beceri ve inatçılık belli, kısa sürede bunun da üstesinden geliyorlar” diye konuştular.

TRABZON

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesanesinden 130 gramlık taş çıkarıldı; Kendimi hafiflemiş hissediyorum
YEREL HABERLER Mesanesinden 130 gramlık taş çıkarıldı; Kendimi ...
Prof. Dr. Miktat Kadıoğlu: "İklim değişikliği Karadenizliler'in burnunu küçültecek" "İklim Değişikliğinin Doğu Karadeniz ve Tarıma Etkisi" konulu panelde iklim değişikliklerinin getirdiği olumsuzluklar anlatıldı İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: “Afrika’ya gittikçe insanların burnu küçülür. Çünkü dışardaki hava sıcaklığı vücut sıcaklığına çok yakın dolayısıyla havayı alıp fazla ısıtmayı gerektirmiyor; O yüzden Karadenizlilere müjde! burnunuz daha düzgün güzel olacak” “Küresel iklim değişikliği sadece kutuplardaki ayının problemi değil, Trabzon’daki ayıların da problemi” "Kuraklaşan bölgelerde büyük baş hayvancılık yerine küçük baş hayvancılığa geçilmesi gerekiyor" "Bir bardak çayı döktüğünüzde bir bardak çayı dökmüyorsunuz; 50 litre suyu çöpe attığınızı bilmeniz lazım. Suda israf çok büyük"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Miktat Kadıoğlu: "İklim değişikliği ...
Trabzonspor yurda döndü
YEREL HABERLER Trabzonspor yurda döndü
Mesanesinden 130 gramlık tek parça taş çıktı
YEREL HABERLER Mesanesinden 130 gramlık tek parça taş çıktı
Otomobil bariyere çarptı: Anne öldü, baba ve kızı yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyere çarptı: Anne öldü, baba ve kızı ...
Trabzon’da hastane dönüşünde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da hastane dönüşünde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu Avrasya Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyuma yurt içi ve yurt dışından akademisyenler ilgi gösterdi
YEREL HABERLER 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu Avrasya ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: “Terörle mücadelede yeni evreye geçiliyor”
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri ...
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular ...
Trabzonlu fındıkçı Drakula’ya yenildi Trabzon'un Maçka ilçesinde fındık bahçelerinde dalların kurumasına neden olan ve halk arasında 'Drakula' olarak adlandırılan böceğin hızla yayılmasına çözüm bulunamaması nedeniyle üreticiler bahçelerindeki fındıkları önce söktü sonra yaktı
YEREL HABERLER Trabzonlu fındıkçı Drakula’ya yenildi Trabzon'un ...
Hamsi avcılığı sınırlansın talebi
YEREL HABERLER Hamsi avcılığı sınırlansın talebi
10 binde bir görülen doğum vakası Trabzon'da yaşandı Bazı organları karın üzerindeki kese içinde doğan bebek yapılan ameliyatın ardından taburcu edildi
YEREL HABERLER 10 binde bir görülen doğum vakası Trabzon'da ...
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden hamsili 'eser' paylaşımı
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden hamsili 'eser' ...
Trabzonspor, Basel´e gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Basel´e gitti
Trabzonspor, Basel maçı için İsviçre’ye gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Basel maçı için İsviçre’ye gitti
Trabzon’da ilk kez açılan 'Hüsn-i hat’ sanatına bayanlardan ilgi Unutulmaya yüz tutmuş 'Hüsn-i hat' sanatı, açılan kursla yaşatılmaya çalışılıyor.
YEREL HABERLER Trabzon’da ilk kez açılan 'Hüsn-i hat’ sanatına ...
Trabzonspor, Avrupa'da son maçına çıkıyor Bordo-mavililer, Avrupa'da 135. maçına çıkacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa'da son maçına ...
Beşikdüzü Açık Cezaevi'nden kaçan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Beşikdüzü Açık Cezaevi'nden kaçan şahıs yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X