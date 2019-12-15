Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, yarın evinde oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Süper Lig Cemil Usta Sezonun 15. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı çalışan bordomavililerin antrenmanını Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar da izledi. Basına ve taraftara kapalı olarak saat 16.30'da yaptığı antrenman ile Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordomavililer kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.

TRABZON 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:59

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