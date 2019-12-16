Löseminin güzel dansçısı 14 yaşındaki Hicran Yıldız, 5 yıldır lösemi ile mücadele ediyor Ünlü sanatçılarında yakından takip ettiği Hicran, löseminin güzel dansçısı olarak biliniyor Anne Saime Yıldız: “Bu savaşı Türkiye görsün istedik”

Trabzon’da yaşayan kas ve lösemi hastası 14 yaşındaki Hicran Yıldız, 5 yıldır lösemi ile mücadele ediyor. Ünlü sanatçılarında yakından takip ettiği Hicran, 'löseminin güzel dansçısı' olarak biliniyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan Saime Yıldız’ın 3 çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Hicran Yıldız, doğuştan kas hastası. Yüzde 80 lösemiye yakınlığı ile bilinen hastalığı nedeniyle 5 yıldır tedavi gören Hicran, en büyük desteği ailesi ve sosyal medyadaki arkadaşlarından görüyor. Son zamanlarda ünlü isimlerinde mücadelesinde destek verdiği Hicran, sosyal medya hesabındaki “Löseminin güzel dansçısı, ritmi ailesinden, alkışları sizden; bu dansı biz bitireceğiz” sloganıyla tanınıyor.

Yurtdışından da takipçisi bulunan Hicran’ın en büyük moral kaynağı ise şarkılar. 2 yıl önce hastanede tedavi gördüğü süreçte söylediği bir şarkının sosyal medyaya yüklenmesiyle ünlü sanatçı Demet Akalın tarafından fark edilen Hicran, ünlü sanatçının daveti üzerine ailesi ile birlikte İstanbul’a gitti. Burada ünlü sanatçının konserine katılan Hicran’ı bu sefer Trabzon’daki evinde Demet Akalın ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Trabzon’daki konseri öncesi Hicran’ı evinde ziyaret eden Demet Akalın, konserlerde kullandığı takıları Hicran'a hediye etti. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Akalın, önümüzdeki aylarda Hicran ve ailesini İstanbul Harbiye’de vereceği konsere davet etti. Megastar Tarkan ile de telefonda görüşen Hicran, şimdilerde ise Hadise ile tanışmak istiyor.

14 yaşındaki Hicran Yıldız’ın annesi Saime Yıldız, yaptığı açıklamada “Üç çocuk annesiyim. Kızım Hicran doğuştan kas hastası. Bu hastalığın dünya genelinde hiç tedavisi yok. Bu hastalık yüzde 80 lösemiye yakın olduğu için kızım 5 yıldır lösemi ile mücadele ediyor. Hicran yürüyemiyor, konuşması hareketleri sürekli olarak gerilemeye başladı. Eli kolu ayağı ben, babası ve ağabeyi” dedi.



“Bu savaşı Türkiye görsün istedik”

Hicran’ın savaşını bütün Türkiye’nin görmesi için sosyal medya hesabı açtıklarını dile getiren anne Yıldız, “Hicran, instagram fenomeni herkes sağ olsun, tanıyor çok seviyorlar çok güzel tepkiler geliyor. Önceleri engelli çocuğu olan ailelere insanların bakış açısı çok farklı olurdu. Aileler çocuktan değil de gördüğü tepkiden çok utandığı için fazla dışarı çıkamıyorlar. Hicran hastanede tedavi görürken oyalanmak için açtığımız instagram kapalıydı. Herkes bana Hicran’ın savaşını herkes görsün diye instagram sayfamızın açılmasını istedi. Hicran hem kas hastalığı ile hem de lösemi ile savaşıyor bu savaşı Türkiye görsün istedik. Önceleri alacağım tepkilerden çok korktum. İnsanlar sorgusuz sualsiz Hicran’ı çok sevdi. Herkes onu o kadar sahiplendi ki Hicran herkesin kızı olmuştu. Ağlandığı zaman neden ağlıyor diye soranlar bile oluyordu. Hicran’ı yurt dışından bile arayanlar oldu. Çok davet alıyoruz Hicran’ı misafir etmek istiyorlar. Maske takmış, saçları dökük bir çocuğu gördüğümüz zaman tebessüm ile bakmamız lazım” şeklinde konuştu.



Demet Akalın ziyaret etti

Ünlü sanatçı Demet Akalın ile 2 yıldır görüştüklerini dile getiren anne Yıldız, “Geçtiğimiz günlerde evimize Demet Akalın geldi. Çok güzeldi, bize Harbiye’deki konserine çağırdı. Önümüzdeki Nisan ayında bizi İstanbul’a davet etti. Demet ile tanışmamız 6 ay gibi uzun süre hastanede kalmıştık. Bir mikrofon hediye geldi şarkı söylüyordu bu mikrofon. Sadece Demet Akalın’ın şarkıları vardı bu mikrofonda. Hicran söylüyordu bende videosunu atıyordum. Demet Akalın’a sen mi güzel söylüyorsun kızım mı derken bu video Demet Akalın’a ulaştı. Demet Akalın telefonumuza ulaştı. Hastanedeyken bizi görüntülü olarak aradı. Ben o sıra şok olmuştum. Merhaba kız dedi beni mi çekiştiriyordunuz derken Hicran’da o sıra şok oldu. Bu tanışmadan sonra bizi sürekli gecede olsa arar. Evimize geldi misafirimiz oldu acı bir kahvemizi içti. Bu samimiyet çok güzel aslında. Keşke herkes böyle olsa. Bizim için bir değişiklik oldu. Dostluğumuz 2 yıldır devam ediyor. Trabzon’daki konserine gelirken beni aradı uçağa biniyorum ‘evin konumunu at bana’ dedi. Konum attım direk kapının önüne geldi ben de kendisini alarak evime getirdim. Sohbet ettik. Hicran’la öpüştü, koklaştı” diye konuştu.



Kök hücre çağrısı

Kök hücre bağışına herkesin katılmasını isteyen anne Yıldız, “Herkes kök hücre konusunda çok destek olsun. Kök hücre bağışında bulunsun. Herkes kan bağışında trombosit bağışında bulunsun. Çünkü bu hastalık bir gün herkesin kapısı çalabilir. Onkoloji servislerini ziyaret edin hediyeler verin orada çok unutuluyoruz. İnstagram başlık altında ‘löseminin güzel dansçısı’ diye yazdım. Hicran 5 yıldır lösemi ile dans ediyor. Hicran o savaşa rağmen hala baba kucağında benim kucağımda dans ediyoruz. Löseminin en güzel dansçısı benim kızım ve arkadaşları. Şu an 21 bin takipçimiz var” ifadelerini kullandı.

TRABZON 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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