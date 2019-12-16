Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordomavililer 10 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Rodallega'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından yerden vuruşu kaleci Stachowiak'da kaldı.

20. dakikada Pereira'nın ceza sahası içine ortasında Novak'ın kafa vuruşunu kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

21. dakikada sağ taraftan Sturridge'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa uzaklaştırmak isteyen Oğuz Yılmaz meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 10

29. dakikada Denizlispor'un sağ taraftan kullandığı korner atışına kale sahası içinde iyi topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

35. dakikada Sosa'nın pasında Sorloth meşin yuvarlağı kale sahası içine gönderdi. Arka direkte bulunan Sturridge topa ağalarla buluşturdu ancak VAR odasında gelen karar sonrası golü ofsayit gerekçesiyle iptal etti.



Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx, Süleyman Özay xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sturridge xx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Ekuban, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan,

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Yukatel Denizlispor: Stachowiak x, Zeki Yavru x, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu xx, Bergdich x, Aissati x, Murawski x, Sacko xx, Olcay Şahan x, Barrow xx, Rodallega xx

Yedekler: Tolgahan, Lopes, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat, Mehmet Akyüz, Eduardo, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Gol: Oğuz Yılmaz (dk. 21 k.k.) (Yukatel Denizlispor)

TRABZON 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:27

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