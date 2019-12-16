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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabakayı Yukatel Denizlispor 21 kazandı.

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşılaştı. Müsabakayı Yukatel Denizlispor 21 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Sturridge'nin pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci Stachowiak'dan dönen meşin yuvarlağa ikinci kez vuruşunda ise kaleci topa sahip oldu.
60. dakikada Aissati'nin sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 11
70. dakikada hakem Halis Özkahya, bir pozisyon sonrası yedek kulübesinden itiraz eden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'e sarı kart gösterdi.
74. dakikada Nwakaeme'nin pasında Sörloth ile duvar pası yapan Ekuban kaleci ile karşı karşıya vuruşunda Stachowiak'in ayaklarına çarpan top kornere çıktı.
83. dakikada gelişen Denizlispor atağından Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu kale sahası önünde bulan Rodallega, kaleci Uğurcan Çakır da geçerek meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 21

Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx, Süleyman Özay xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Obi Mikel xx (Avdijaj dk. 85 ?), Sosa xx, Yusuf Sarı xx (Abdulkadir Parmak dk. 67 x) , Nwakaeme xx, Sturridge xx (Ekuban dk. 67 x), Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xxx, Bergdich x (Lopes dk. 46 x), Aissati xxx, Murawski xx, Sacko xx, Olcay Şahan x (Eduardo dk. 59 x), Barrow xxx, Rodallega xxx (Mbamba dk. 90+1)
Yedekler: Tolgahan, Kadir Kurt, Sedat, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 21 k.k), Rodallega (dk. 60 ve 83) (Yukatel Denizlispor)
Sarı Kart: Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlspor)

TRABZON

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:33
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