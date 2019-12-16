Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: 1-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: 1-2

DHA

STAT: Medical Park

STAT: Medical Park
HAKEMLER: Halis Özkahya xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx
TRABZONSPOR: Uğurcan xPereira x, Hüseyin x, Campi x, Novak xMikel xx (Dk.86 Avdijaj), Sosa xYusuf xx(Dk.66 Abdulkadir x), Sturridge xx (Dk.67 Ekuban x), Nwakaeme xSörloth xx
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak xxZeki xx, Mustafa xx, Oğuz xxx, Bergdich x (Dk.46 Lopes xx)Sacko xxx, Murawski xxOlcay x (Dk.59 Oscar xxx) , Aissati xxx, Barrow xxxRodallega xxxx (Dk.90+1 Mbamba)
GOLLER: Dk.21 (KK) Oğuz (Trabzonspor), Dk.59 Dk.82 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
SARI KARTLAR: Hüseyin Çimşir (Yardımcı Antrenör), Mustafa Yumlu, Veysel Cihan (Yardımcı Antrenör) (Yukatel Denizlispor)Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor´a 2-1 mağlup oldu. Ligde 4 maç sonra kaybeden bordo mavililer üst sıralardaki rakiplerinin de puan kaybettiği haftada eline geçen fırsatı değerlendiremeyerek 4'üncü sırada kalırken, konuk takım Yukatel Denizlispor ise üst üste 4'üncü maçından da puan çıkardı ve yükselişini sürdürdü.8'inci dakikada sağ köşe çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta Yusuf Sarı'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu Stachowiak yumruklayarak uzaklaştırdı.
10'uncu dakikada Rodallega'nın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.
15'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Sosa'nın kaleye gönderdiği şutta Stachowiak meşin yuvarlağı kontrol etti.
18'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Yusuf'un penaltı noktası üzerine ortaladığı topu Sörloth kafayla altıpas çizgisinin hemen önüne indirdi, orada Mikel'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
20'nci dakikada Pereira'nın ceza sahası içi sağ çaprazından ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Novak'ın kafayla vuruşunda Stachowiak son anda köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası içerisine iyi hareketlenen Sturridge son çizgiye indikten sonra yerden ortasını yaptı, ön direkte topa iyi hareketlenen Nwakaeme'nin altıpasın içerisinden vuruşunda Oğuz'un dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
25'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Nwakaeme uygun pozisyonda kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
29'uncu dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Barrow'un ortasına ön direkte iyi hareketlenen Mustafa Yumlu kafayla vuruşunu yaptı, Uğurcan son anda kaleye giden topu uzaklaştırdı.
35'inci dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un gelişine kaleye gönderdiği topa Sturridge dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yapılan VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.
51'inci dakikada Sturridge'nin pasında orta sahadan aldığı topla ceza sahası içerisine kadar ilerleyen Yusuf'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Stachowiak'e meşin yuvarlağı uzaklaştırdı, Yusuf önünde kalan topu yeniden kaleye gönderdi ancak Stachowiak bu kez meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
59'uncu dakikada Yukatel Denizlispor maça dengeyi getirdi. Aissati'nin sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Rodallega'nın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
67'nci dakikada Rodallega'nın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta gitti.
74'üncü dakikada Sörloth'un pasına ceza sahası sol çaprazında iyi hareketlenen Ekuban'ın bekletmeden kaleye gönderdiği topu Stachowiak kornere çeldi.
76'ncı dakikada rakiplerinden sıyrılarak topla birlikte ceza sahası içerisine giren Sörloth'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
81'inci dakikada Sosa'nın aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Abdulkadir'in bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
82'nci dakikada konuk takım öne geçti. Oscar'ın şutunda savunmadan seken top altıpasın gerisindeki Rodallega'nın önünde kaldı. Rodallega kaleciyi de çalımlayıp vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
90+3'üncü dakikada Nwakaeme topu rakibinden kurtardıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti Stachowiak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma 2-1 Yukatel Denizlispor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
TARAFTARLARDAN SİTEM
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir grup Trabzonspor taraftarı, 'Söylesene Ünal hoca, takım niye oynamıyor?' şeklinde slogan attı. Bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından da aynı sloganla Ünal Karaman'a seslendi.

TRABZON

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:01
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 ...
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 0 ...
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçından notlar
1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti ‘Su Samuru’na ait çıktı
YEREL HABERLER 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti ‘Su ...
Sahnenin özel’leri
YEREL HABERLER Sahnenin özel’leri
Düğünde maytap dumanı paniği kamerada
YEREL HABERLER Düğünde maytap dumanı paniği kamerada
Hekimoğlu Trabzon´da gözler Medipol Başakşehir maçında
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon´da gözler Medipol Başakşehir ...
Maçka doğalgaza kavuştu
YEREL HABERLER Maçka doğalgaza kavuştu
Hamsi kayıplarda Uzun zamandan beri bol avlanan ve kilosu 5 TL’den satılan hamsi artık tezgahlarda çok az bulunuyor Trabzon’da hamsinin kilosu 20 TL’yi gördü
YEREL HABERLER Hamsi kayıplarda Uzun zamandan beri bol avlanan ve ...
Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu
YEREL HABERLER Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan ...
Değirmende üretilen elektrik camiyi aydınlatıyor
YEREL HABERLER Değirmende üretilen elektrik camiyi aydınlatıyor
Löseminin güzel dansçısı 14 yaşındaki Hicran Yıldız, 5 yıldır lösemi ile mücadele ediyor Ünlü sanatçılarında yakından takip ettiği Hicran, löseminin güzel dansçısı olarak biliniyor Anne Saime Yıldız: “Bu savaşı Türkiye görsün istedik”
YEREL HABERLER Löseminin güzel dansçısı 14 yaşındaki Hicran Yıldız, ...
Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi
YEREL HABERLER Maytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi
Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını ...
Yaşlı çift, sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı çift, sobadan çıkan gazdan zehirlenerek ...
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
YEREL HABERLER Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü
Amerikalı yatırımcılar gözünü Trabzon emlak ve inşaat piyasasına dikti
YEREL HABERLER Amerikalı yatırımcılar gözünü Trabzon emlak ve inşaat ...
Karadeniz’de kırlangıç ve 30 santimetre boyundaki istavritlere artık rastlanmıyor Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer: “Tür çeşitliliğimiz maalesef azaldı ama bunun nedenini çok net olarak bilebilmiş değiliz”
YEREL HABERLER Karadeniz’de kırlangıç ve 30 santimetre boyundaki ...
Trabzonspor´da hedef Denizlispor karşısında galibiyet
YEREL HABERLER Trabzonspor´da hedef Denizlispor karşısında galibiyet
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Başkent Akademi: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Başkent ...
Ünal Karaman'ın eli güçleniyor
YEREL HABERLER Ünal Karaman'ın eli güçleniyor
O hastane Trabzon’da çıktı Hastane tavanından düşen işçiyi gören doktor ve hasta yakını o anları anlattı
YEREL HABERLER O hastane Trabzon’da çıktı Hastane tavanından düşen ...
"Gümüş Kazma" isimli kitap tanıtıldı
YEREL HABERLER "Gümüş Kazma" isimli kitap tanıtıldı
Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı
YEREL HABERLER Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X