Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 21 mağlup olan Trabzonspor, öne geçip de skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 14 puan kaybetti.

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 26 puanla lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Bordomavililer, bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 12'inde ilk golü atan taraf oldu. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 6 müsabakalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 14 puan bıraktı.



Evinde 3 maç

Bordomavililer, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon temsilcisi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 21 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 22 beraberlikle ayrıldı. Ünal Karaman'ın takımı, Galatasaray maçında ise 90. dakikaya kadar 10 önde taşıdığı karşılaşmadan son dakikada yediği golle 11 beraberlikle ayrıldı. Denizlispor mücadelesinde ise 21. dakikada bulduğu golle 10 öne geçen Trabzonspor, 59. dakikada kalesini kapatamayınca skor 11'e geldi. Bordomavililer, 82. dakikada ise ağlarında bir gol daha gördü ve rakibine 21 yenildi.



Deplasmanda 3 maç

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 10 önde getiren bordomavililer, 40. dakikada yediği golle bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor müsabakasında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 21 mağlup ayrıldı.

Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordomavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. Trabzon, 90+6’da Sörloth'un attığı golle İstanbul'dan 22 ile ayrıldı.

Trabzonspor’un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:



Kasımpaşa: 1 Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 2 Gençlerbirliği: 2

Sivasspor: 2 Trabzonspor: 1

Başakşehir: 2 Trabzonspor: 2

Trabzonspor: 1 Galatasaray: 1

Trabzonspor: 1 Denizlispor: 2

TRABZON 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:28

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