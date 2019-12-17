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Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na başvuru yağdı

İHA

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na rekor düzeyde başvuru gerçekleşti.

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'na rekor düzeyde başvuru gerçekleşti.
Başvuruların yapıldığı 25 Kasım16 Aralık 2019 tarihleri arasında yarışmaya toplamda 249 başvuru gerçekleştirildi. Yarışmaya katılanlardan bazıları iki eserle yarışmaya başvurduklarından dolayı toplamda 380 eser yarışma jürisi tarafından değerlendirmeye alınacak. Yarışma başvuru oranları itibarıyla kendi alanında bugüne kadar Karadeniz Bölgesi'nde yapılan en geniş katılımlı yarışma oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, "Bu yarışmayı düzenlememizdeki temel amacımız Trabzonspor'umuzun şanına, şöhretine uygun bir bestenin ve eserin ortaya çıkması idi. Trabzonspor'umuz bu şehrin marka değeridir... Onu temsil yeterliliğine sahip, dillerden düşmeyen ve adeta Trabzonspor ile özdeşleşen eserlere hayat veririz. Temennimiz yarışmaya katılan 380 eser arasından bu nitelikte bir eserin çıkmasıdır. Yarışmaya bu derece yoğun bir ilginin gösterilmesinden son derece mutluyuz ve memnunuz" diye konuştu.
Yarışmaya katılan eserleri değerlendirecek jüri şu isimlerden oluşuyor:
"Saadettin Önsel (Koordinatör), Mustafa Güler (TRT Trabzon Radyosu Yayın Şefi), Emine Yıldız (TRT Gençlik Korosu Şefi), Melek Özcan (Müzik öğretmeni), İhsan Eyüpoğlu (TRT Bölge Sanatçısı), Cevat Ocak (spor yazarı), Süleyman Atal (Trabzonspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Özlem Aydın (Trabzon Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi), Ali Kemal Denizci (Trabzonspor eski futbolcusu), Serdar Bali (Trabzonspor eski futbolcusu), Ulaş Özdemir (Trabzonspor Basın Koordinatörü), Mahir Pak (Büyükşehir Bando Takımı Şefi), Ömer Sağıroğlu (Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi), Nusret Onur (AK Parti Meclis Üyesi), Ömer Dayı (CHP Meclis Üyesi), Ayşe Kabadayı (MHP Meclis Üyesi), Berrin Erkuloğlu (İYİ Parti Meclis Üyesi).
Yarışmada birinciye 30.000 TL, ikinciye 15.000 TL ve üçüncüye de 10.000 TL para ödülü verilecek. Yarışmada 4.,5. ve 6. olanlara ise mansiyon ödülü olarak 2.000 TL verilecek.
Yarışmanın finali 16 Ocak 2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 18.00'da taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Finale kalan 6 eser, TRT Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek.

TRABZON

17 Aralık 2019 Salı

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