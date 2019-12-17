Trabzonspor, kaçan puanlara yanıyor

Süper Lig´in 15´inci haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor´a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 6 maçtan galip ayrılamadı ve ligde bu alanda en fazla puan kaybeden takım oldu.
Süper Lig´de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Medipol Başakşehir gibi rakiplerinin puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor´a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Trabzonspor, bu sezon ilk golü attığı 6 karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamadı.
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADIĞI 6 MAÇTA 14 PUAN KAYBETTİ
Bordo-mavililer, bu sezon ligde 1-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 1-1 berabere, 1-0 öne geçtiği Gençlerbirliği karşısından 2-2 berabere, 1-0 öne geçtiği Demir Grup Sivasspor maçından 2-1 mağlup, 1-0 öne geçtiği Medipol Başakşehir karşısından 2-2 berabere, 1-0 öne geçtiği Galatasaray karşısından 1-1 berabere ve son olarak 1-0 öne geçtiği Yukatel Denizlispor karşılaşmasından 2-1´lik mağlubiyetle ayrıldı. 15´inci hafta itibariyle 26 puanla ligde zirvenin 7 puan gerisinde 4´üncü sırada yer alan Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadığı söz konusu bu 6 müsabakada 4 beraberlik ile 2 yenilgi aldı ve toplamda 14 puan kaybı yaşadı.
YEREL GAZETELERDEN `HAYAL KIRIKLIĞI´ YORUMU
Öte yandan Yerel gazeteler, Trabzonspor´un Süper Lig´in 15´inci haftasında sahasında öne geçip 2-1 mağlup olduğu Yukatel Denizlispor maçının ardından, "Hayaller yıkıldı, büyük darbe, böyle mutlu son olmaz" yorumlarını yaptı.
Sonnokta gazetesi, "Patron böyle mutlu son olmaz", "Bu Denizli karşısında 1-0´dan maçı veriyorsak herkes şapkasını önüne koyacak", Günebakış gazetesi, "Büyük darbe", "Trabzonspor, fırsat haftasında resmen işkence çektirdi, Denizli´ye teslim oldu", Karadeniz gazetesi, "Yaktın bizi Hugo!", "Trabzonspor, kazanması halinde büyük avantaj sağlayacağı maçta Denizlispor´a eski yıldızının 2 golüyle boyun eğdi", Taka gazetesi, "Rodallega hayalleri yıktı!", "Trabzonspor, eski yıldızının golleriyle Denizlispor´a mağlup oldu, zirve yolunda ağır yara aldı" başlıklarına yer verdi.
TRABZON
17 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 06:01
- GÜNEŞ 07:33
- ÖĞLE 12:22
- İKİNDİ 14:40
- AKŞAM 17:01
- YATSI 18:28