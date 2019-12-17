Trabzonspor´da Altay maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci tur rövanşında perşembe günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanda tyenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz antrenmanda yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
TRABZON
17 Aralık 2019 Salı
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