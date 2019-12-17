Trabzonspor´da Altay maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor´un Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur rövanş maçında oynayacağı Altay karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.
Buna göre 19 Aralık 2019 Perşembe günü 20.45´te Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.
TRABZON
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