Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 19 kişinin yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Kazada hayatını kaybeden Zehra Tütüncü'nün okul çıkışı evine gittiği öğrenildi.



Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ295BB Gürcü plakalı tır, önündeki yolcu minibüsüne çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü ile Halim Kurt (54) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zehra Tütüncü’nün okul çıkışı Akçaabat’taki evine gitmek üzere minibüse bindiği öğrenildi. Kazada yaralananların tedavisi Trabzon’daki hastanelerde sürerken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

TRABZON 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:01

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