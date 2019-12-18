Trabzonspor Kupa'da moral arıyor

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda moral arıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor 19 Aralık Perşembe günü sahasında Altay’ı 21’in rövanşında ağırlayacak. İlk maçtan galibiyetle ayrılan bordomavililer, 20.45’te Medical Park’ta oynayacağı maçı Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılıklarını Soner Maraş ve Gökhan Barçın yapacak.

Süper Lig’de, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada sahasında Denizlispor karşısında oynadığı futbol ve aldığı 21’lik mağlubiyetle eleştiri oklarını üzerine çeken Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Altay karşısında bir sürprize meydan vermek istemiyor. Rakibi karşısında turu geçerek biraz olsun moral bulmak isteyen bordomavililerde teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularını toparlamaya çalışıyor.



Kadro değişiyor

UEFA Avrupa Kupasına veda etmesinin ardından yoğun maç temposunun etkilerini üzerinden atmaya çalışan bordomavililer, Altay karşısında farklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte kadro derinliği yakalayan bordomavililerin yarın oynayacağı maça teknik direktör Ünal Karaman, rotasyonlu kadrosuyla çıkacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Basel karşısında sahaya sürdüğü ilk on biri kullanmayı planlayan deneyimli teknik adam, maç eksiği bulunan oyuncuların dışında as oyuncularını ise dinlendirecek.

Bordomavililerin yarınki karşılaşmaya Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Onazi, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm ve Ekuban şeklinde çıkması bekleniyor.

TRABZON 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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