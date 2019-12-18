Üniversite öğrencisi genç kız evine 1 km kala... Trabzon’da dün bir tırın çarptığı yolcu minibüsünde hayatını kaybeden KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü bugün son yolculuğuna uğurlandı

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi’nde dün meydana geldi. Trabzon’dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ295BB Gürcü plakalı tır, önünde yolcu almaya çalışan minibüsü arkadan çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü, Halim Kurt (74) ve Neslihan Karkaç (23) hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zehra Tütüncü’nün okul çıkışı Söğütlü mahallesindeki evine gitmek üzere minibüse bindiği ve evine 1 km kala acı kazanın yaşandığı öğrenildi.

Tütüncü için bugün öğle namazı sonrasında Söğütlü Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınırken, cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Baba İsmail Tütüncü taziyeleri kabul ederken, anne Hacer Tütüncü cenazede güçlükle ayakta durabildi. Genç kızın cenazesi aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

TRABZON 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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