Trabzon’da Çay Festivali düzenlenecek

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Trabzon'un Alışveriş ve Eğlence Merkezi Forum Trabzon, #Çaylarforumdan diyerek misafirlerini 2129 Aralık 2019 tarihleri arasında Çay Festivali ile buluşturuyor.

28 Aralık’ta Türkiye’nin değerli Bitki Bilim Uzmanı Suna Dumankaya’nın katılımı ile “Çaydan Gelen Güzellik” başlıklı söyleşi ve bitki bilime dair soru cevap bölümü ile misafirler merak edilen pek çok soruya yanıt bulabilecek. Söyleşinin hemen ardından gerçekleşecek “Çaylı Tarifler” ödüllü yarışmada Suna Dumankaya jüriliğinde Trabzon’un Usta Şefi seçilecek.

29 Aralık tarihinde ise Atma Türkü yarışmasında, kemençe eşliğinde birbiriyle atışacak yarışmacılar arasından Atma Türkü Şampiyonu seçilecek.

Festival boyunca ana sahnede gerçekleşecek çay kültürüne ait dünyanın farklı ülkelerine özel çay seremonilerini, Tea Masters Cup Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Yuchi Pirim misafirlerimize sunacak. Karadenizli sanatçı Niyazi Koyuncu 29 Aralık günü vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.

TRABZON 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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