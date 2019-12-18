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KATİD Başkanı Toktaş Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na adaylığını Trabzon’dan açıkladı

İHA

Bu yılın temmuz ayında yasalaşan Türkiye turizmine büyük katkı sağlaması beklenen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ilk seçimleri Türkiye genelinde bütün bölgelerde 29 Aralık Pazar günü yapılacak. Karadeniz bölgesinde ise oy verme işlemleri Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

KATİD Başkanı Toktaş Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na adaylığını Trabzon’dan açıkladı

Bu yılın temmuz ayında yasalaşan Türkiye turizmine büyük katkı sağlaması beklenen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ilk seçimleri Türkiye genelinde bütün bölgelerde 29 Aralık Pazar günü yapılacak. Karadeniz bölgesinde ise oy verme işlemleri Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek.
Adaylığını Grand Zorlu Hotel Trabzon’da açıklayan KATİD Başkanı ve TÜROFED yönetim kurulu üyesi Murat Toktaş bir basın toplantısı düzenledi. Toktaş, yaptığı açıklamada ”Karadeniz bölgesindeki 18 şehri temsil edecek, bölgeye hakim ve Zonguldak’tan Artvin’e kadar iletişimi olan bir aday belirleyip yola devam etmek istedik. Bu kapsamda KATİD Yönetim Kurulu ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonrası hem yönetimden hem de Karadeniz’deki diğer illerdeki arkadaşlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda adaylığıma karar verildi.” Diye konuşan Murat Toktaş “Arkadaşlarımızın uygun gördüğü bu adaylığın gerektirdiği donanıma ve iletişim ağına sahip olduğumu düşünüyorum. Allah’ın izni ve Sektörün verdiği bu destek ile görevi başaracağıma inanıyorum. 18 şehirden bana destek veren tüm meslektaşlarıma da çok teşekkür ederim” dedi.
Murat Toktaş adaylığının açıklanmasından sonra adaylık için ihtiyaç olan 3 bin 500 yatak kapasitesine karşılık gelen imzaları 3 gün içinde 9 bin imza olarak toplayıp bakanlığa teslim ettiklerini belirtti. Bunun KATİD birlikteliğinin gücü olduğunu vurguladı.
Bölgenin birçok sorunu olduğunu dile getiren KATİD Başkanı Murat Toktaş “Yatırımların kontrol altına alınmasından personel sıkıntısına kadar yaşadığımız pek çok sorun var. Bunları bulunduğumuz her platformda dile getiriyoruz. Tanıtım ayağında ise eksikliklerimiz çok özellikle doğru projeler ve iyi bir finansmanla çok yol alacağımıza inanıyorum. Hızlı bir şekilde yeni pazarlara açılmamız lazım. Ajansta görev aldığım takdirde tanıtım konusunda gerekli çalışmaları yapacağım” diye konuştu.
Ajans yönetimine aday olan diğer bölgelerde genellikle tek aday çıkıldığından bahseden Murat Toktaş ”Bölgelerde aday olan arkadaşların hepsi sektörden çok yakın dostlarım. Seçildiğim takdirde ajans içinde bölgemizin önemli bir lobisi olacaktır. İlişkilerimiz vesilesi ile ajansta yapacağımız çalışmalara destek almak çok kolay olacak" ifadelerini kullandı.

TRABZON

18 Aralık 2019 Çarşamba

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