Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (Maç devam ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor sahasında Altay ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 30 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
TRABZON
19 Aralık 2019 Perşembe
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