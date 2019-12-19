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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Altay ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarı 00 beraberlikle sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Altay ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarı 00 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı

Stat: Medical Park
Hakemler: Burak Şener xx, Soner Maraş xx, Gökhan Barcın xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan x, Hüseyin Türkmen x, Fernandes x, Abdurrahim Dursun x, Doğan Erdoğan x, Abdulkadir Parmak x, Avdijaj x, Yusuf Sarı x, Sturridge x, Ekuban x
Yedekler: Arda, Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Onazi, Campi, Fıratcan Üzüm, Pereira, Novak
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Altay: Emre x, Hakan x, Yasin x, Cenk x (Mesut Can Tunalı dk. 45 x), Kadir x, Deniz Vural x, Helder x, Hüsamettin x, Tatos x, Kutay x, Leandro Kappel x
Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Marco Paixao, Adamu Alhassan, Kazımcan
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Sarı kart: Kadir (Altay)

TRABZON

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:29
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