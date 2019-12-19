Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 4 - Altay: 1 (Maç sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Altay'ı ağırladı. İlk 21 kazanan Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmadan da 41 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Avdijaj'ın vuruşunda kaleci Emre'den dönen topu Sturrige boş kaleye gönderdi. 10

57. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden ortasında topu iyi takip eden Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20

64. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleye gitmekte olan topu Sturridge tamamladı. 30

69. dakikada Sturridge'nin ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 40

83. dakikada Altay'ın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta Tatos'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Marco Pixao'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 41





Stat: Medical Park

Hakemler: Burak Şener xx, Soner Maraş xx, Gökhan Barcın xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen xx, Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx, Yusuf Sarı xxx (Fıratcan Üzüm dk. 72 x), Sturridge xxx (Onazi dk. 76 x), Ekuban xxx (Sosa dk. 82 ?)

Yedekler: Arda, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Campi, Pereira, Novak

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Altay: Emre x, Hakan x (Marco Pixao dk. 73 x), Yasin x, Cenk x (Mesut Can Tunalı dk. 45 x), Kadir x, Deniz Vural x, Helder x, Hüsamettin x, Tatos x, Kutay x, Leandro Kappel x (Mustafa Murat Uslu dk. 60 x)

Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Adamu Alhassan, Kazımcan

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Sturridge (dk. 51 ve 64 ), Ekuban (dk. 57), Fernandes (dk. 71) (Trabzonspor), Marco Pixao (dk. 83) (Altay)

Sarı kartlar: Kadir, Mesut Can Tunalı (Altay)

TRABZON 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:02

YATSI 18:29

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