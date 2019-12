Ahmet Ağaoğlu: "Lisans talimatı tam bir çıkılmazın içine girdi"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı 30 Haziran'da hangi şekliyle yürürlüğe girdiyse sezon sonuna kadar aynı şekilde devam etmesi gerektiğini belirterek, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının tam bir çıkılmazın içine girdiğini söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası 5 Tur rövanş maçında Altay karşısında turu atladıklarını ancak kupada önemli olanının final oynamak olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bu tarz maçlarda Süper Lig veya 1. Lig takımı fark etmiyor. Geçtiğimiz sene Ümraniyespor'a elendiğimizi unutmayalım. Neresinden bakılırsa bakılsın ciddi bir maçtı. Bütün rakiplere saygı göstererek mücadele etmek zorunluluğu var. Bizim için önemli bir maçtı. İlk yarıda durgun bir futbol vardı. Devre arasında soyunma odasında ne oldu bilmiyorum ama 15 dakika içerisinde gelen 3 gol gidişatı belirledi. Turu atladık ama önemli olan kupada final oynamak"dedi.



"Denizlispor maçının vermiş olduğu psikolojik bir tahribat var"

Denizlispor maçının vermiş olduğu pskolojik bir tahribatın bulunduğunu belirten Ağaoğlu, "Takımda, camiada ve hepimizde bir tahribat söz konusu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir bilemiyorum ama yol kazasıda denilebilir. Rakiplerin puan kaybettiği haftada alınacak 3 puanla puan farkını açacaktık ve moralli olarak Konya'ya gidecektik. Belkide moralli olarak ilk yarının sonunu getirecektik. Şimdi tekrar aynı çabayı ve gayreti gösterip bıraktığımız yerden devam etmek zorundayız. Burada yanlış olan şu daha henüz zirvenin içerisindeyken, zirveden kopmuş, yarıştan kopmuş intibası uyandırmak veya öyle bir umutsuzluğun içine düşmek ki o bu coğrafyanın insanının yapısında olmayan ve olmaması gereken bir şey"şeklinde konuştu.



"Hocayı ne tartıştık ne de konuştuk"

Bir basın mensubunun Denizlispor maçından sonra en çok eleştiriyi teknik direktör Ünal Karaman'ın aldığını ve sanki ayrılacakmış gibi bir hava oluştuğunu şeklindeki değerlendirmesi üzerine ise Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi, " 1.5 sene oldu demek ki halen öğretemedik insanlara. 1 maç kaybetmeyle veya bir maç kazanmayla her şeyin kaybedilip veya her şeyin kazanılmadığını halen daha öğretemedik. En azından bu yönetim anlayışında böyle bir şey yok. sonuçlardan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı hocanın bırakın tartışılmasını , konuşulmasının bile gündem olmadığı bir yönetim şeklini demek ki halen daha insanlara anlatamadık. O da benim hatam demek ki."ifadelerini kullandı.



"Saha içinde tanınmayacak bir Trabzonspor vardı"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 21 yenilgiyle ayrıldıkları Denizlispor maçından sonra hafta içinde teknik direktör Ünal Karaman ile oyuncularla ne konuştuğunu bilmediğini belirterek, "Denizlispor maçında bir motivasyon eksikliği vardı. Sahada tanınmayacak bir Trabzonspor görüntüsü vardı. Yönetime geldiğimizden bu ya böylesine kötü ve kendisine yakışmayan futbolu oynayan Trabzonspor'da Denizlispor maçında gördüm. Demek ki bu da kaderde varmış. Bunu da görecekmişiz. Futbolun içinde olan şeyler ama bunlar canımızı sıktı. Benim canımda çok sıkıldı" dedi.



"Bu lisans talimatı tam bir çıkmaza girdi"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF’nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatıyla ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Bununla ilgili gelişme yaşandı. Yüzde 10 kabul etmeyen kulüpler diye ama orada bir şey perdelendi. Kimse onun farkında değil. Perdelenen şey borçlanma faiz oranını 30 Haziran'da bu talimat yürürlüğü girerken, borçlanma faiz oranı yüzde 3132 olarak belirlenmişti. Bunun belirlenmemesi için biz orada baya bir çaba sarf etmiştik. Bizim gerçek borçlanma oranımız bu değil dedik. Bunun neredeyse 10 puan altında, lisans kurulu hayır yüzde 32 olarak alınacaktır dediler ve onu koydular. Bir talimatı koyduğunuz zaman artık o talimat uygulamaya girmiş demektir. Biz ciddiye aldık o talimatı. Ciddiye aldığımızı da her fırsatta bayan ettik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bazı kulüpler yüzde 30'dan yüzde 40 çekilmesini kabul etmiyoruz. Eski haliyle uygulansın diyorlar ama borçlanma faiz oranı ne olacak. Çünkü asıl fark orada. Onu gözardı etmemek lazım. Borcunuz ne kadar fazlasıyla aslında size o kadar bir avantaj sağlıyor. Limit arttırılması veya tekrar aşağıya çekilmesi bir anlam ifade etmiyor açıkçası ama borçlanma faiz oranını siz yüzde 32'den yüzde 13' çekerseniz Trabzonspor kulübüne 140 milyon TL'lik bir limit açılmış oluyor. Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi. Ama bizim buradaki itirazımız halen daha geçerli. Kulüpler Birliğininde göndermiş olduğu talep kağıdını tahkime yazdığımız yazıyla aynı doğrultuda bir yazıyla cevap verdik" diye belirtti.



Ağaoğlu, lisans talimatı ile ilgili olarak isteklerinin belli olduğunu belirterek, "Lisans talimatı 30 Haziran'da hangi şekliyle yürürlüğe girdiyse sezon sonuna kadar da aynı şekilde devam etmelidir. Aksi taktirde adil ve güvenilir olmaktan uzaklaşır. Haksız rekabetin önüne açar , kurallara uymayanları ödüllendiren bir hüviyete bürünmüş olur ki bu da Türk futbolu ve sporu adına hoş bir görüntü olmaz" dedi.



"Transfer için gelir getirecek anlaşmaların olması gerekiyor"

Transfer bütçelerini 6 milyon TL civarında olduğunu belirten Ağaoğlu, "Transfer yapma ihtiyacı olur ise bu rakamlar dışında ya kadroda tasarruf yapacaksınız yada gelir getirici anlaşmalar yapmalısınız. Böyle bir zorunluluğumuz var. Ürettiğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler var. Sadece bir oyuncuyla da sınırlı değil. 23 oyuncuyla ilgili gelen teklifler var"dedi



"Sosa ve Novak'ın menajerleriyle görüşmeler sürüyor"

Başkan Ahmet Ağaoğlu sözleşmeler hakkında şunları söyledi: "Sosa ve Novak ile sözleşme imzalanması yolunda bizim çabalarımız devam ediyor. Oyuncularla alakalı olarak hiç bir sorunumuz yok. Menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Bizim oyuncular için belirlemiş olduğumuz bütçeyle de aramızda fazla bir fark yok. Kulübün menfaatleri ve prensipleri doğrultusunda menajerleri'nde bir takım talepleri var onları da aşmaya çalışıyoruz."

