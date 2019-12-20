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Trafiğin prensesleri Trabzon'da 23 kadın trafik polisi, kentteki trafik yoğunluğu azaltmak için gece ...

İHA

Trabzon'da trafiğin prensesleri olarak bilinen 23 kadın trafik polisi gece gündüz görev yapıyor. Canla başla çalışarak kentteki trafik sorununu ortadan kaldırmak isteyen kadın trafik polislerini en çok agresif sürücüler yoruyor.

Trafiğin prensesleri Trabzon'da 23 kadın trafik polisi, kentteki trafik yoğunluğu azaltmak için gece gündüz çalışıyor Üniformalı ve ellerindeki düdükle canla başla çalışan kadın trafik polislerini en çok agresif sürücüler yoruyor Trabzon’da trafik polislerinin yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor

Trabzon’da trafiğin prensesleri olarak bilinen 23 kadın trafik polisi gece gündüz görev yapıyor. Canla başla çalışarak kentteki trafik sorununu ortadan kaldırmak isteyen kadın trafik polislerini en çok agresif sürücüler yoruyor.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 23 kadın trafik polisi, kentteki trafik yoğunluğu azaltmak için gece gündüz çalışıyor. Erkek meslektaşları ile birlikte sahadaki görevlerinde vatandaşlar tarafından “Trafiğin Prensesleri” olarak bilinen kadın trafik polisleri Trabzon’daki trafik polislerinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan kadın trafik polisleri üniformalı ve ellerindeki düdükle kentteki en büyük sorunlardan biri olan park sorununu ortadan kaldırmak için sürekli hareket halinde çalışıyor. Son aylarda kentte artış gösteren kadın trafik polislerini en çok agresif sürücüler yoruyor. Kadın trafik polisleri park sorunları, trafik kazaları ve uygulamalar gibi görevlerde canla başla çalışıyor.
Trabzon’da trafiğin çok yoğun olduğunu bu nedenle sürücülerden daha dikkatli ve daha anlayışlı olmalarını beklediklerini belirten Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Suat Sezer, “Trabzon’da yol sorunumuz ile birlikte önemli ölçüde park sorunumuz var. Bizi en çok yoran konuların başında, sürücülerimiz araçlarını park yerlerine park etmemeleri. Maalesef bazı sürücülerimiz araçlarını ısrarla yol üzerlerine, otobüs duraklarına, kavşak içlerine park ederek trafiğin akışını engelliyor. Bu durum bizim çalışmamızı önemli ölçüde zorlaştırıyor” dedi.

“Sürücüler polislerimize saygı duyuyor”
Trafik polislerinin yüzde 25’lik kısmını kadınlardan oluştuğunu dile getiren Sezer, “2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilerek trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile başlatılan projeler kapsamında görselliği ön plana çıkararak kazaları en aza indirmek amaçlanmıştı. Bu kapsamda bayan polis memurlarımızın etkili olduğunu düşünülerek yüzde 25’e yakını bayan trafik polisi. Oldukça da etkili çalışıyorlar şube müdürü olarak kendilerinden oldukça memnunum. Şu anda toplam 91 trafik polisimizden 23’ü bayan trafik polisi. Bayan polislerimiz ekiplerde olsun, yaya devriyelerde, telsiz hizmetlerinde olsun, idari hizmetlerde olsun görevlerini sürdürüyorlar. Bayan memurlarımız, zaman zaman bize şikâyetlerini bildiriyorlar. Bunlar arasında özellikle erkek sürücüler, bayan görevlilerimize karşı agresif, umursamaz tavır takınmaları, saygısızca konuşmaları ve kendilerine saygı duymamaları gibi konular yer alıyor. Sürücülerimiz, genel olarak trafik problemlerinin çözümü noktasında bayan trafik polisleri tarafından yapılmayacağı ön yargısı hakim. Genel olarak sürücüler, bayan görevlilerimizin kendilerine yaptıkları ikaz ve uyarıları dikkate almaması başta gelen şikayetler arasında sayabiliriz. Sürücülerinden genel olarak memnunuz. Genel olarak bayan polislerimize saygı duyuyorlar. Arkadaşlarımız görevlerini karşılıklı saygı çerçevesinde yürütüyorlar” şeklinde konuştu.

“Polislik trafikte öğrenilir”
Yaklaşık 19 yıldır trafik polisliği görevini yürüten Reyhan Korkmaz, polisliğin trafikte öğrenileceğine dikkat çekerek “19 yıldır trafikte çalışıyorum. Çok yoğun bir trafiğimiz var, özellikle park sorunumuz çok fazla. Bayan olduğumuzdan dolayı zaman zaman bazı sürücülerle sorunlar yaşıyoruz. En fazla karşılaştığımız sorunların başında kendilerinden belgelerini isteyip de vermek istememeleri. Bunun yanı sıra kazaya müdahale ettiğimiz zaman bizi pek ciddiye almadıklarına şahit oluyoruz genelde agresif tavır takınıyorlar. Burası 5. görev yerim. Diğer şehirlere göre mukayese edecek olursak Trabzon çok zor bir şehir. Bende bir Trabzonlu olarak gerçekten çok zor insanlarız. Yine de trafikte çalışmak bir ayrıcalıktır. Mesleğimi çok seviyorum. Ekstra trafikçi olmayı çok seviyorum. Bayan arkadaşlarımıza sesleniyorum gelin trafikçi olun. Polislik trafikte öğrenilir” diye konuştu.

Sürücüler kadın trafik polislerinden memnun
Bazı sürücülerde, kadın trafik polislerinden memnun olduklarını ve her zaman kendilerine saygılı olduklarını belirtirken sinirli olmalarının aksine iyi davranmaya çalıştıklarını söylediler. Sürücülerden Yunus Emre Mazlum, kadın trafik polislerinin görev yapmasını son derece normal karşıladıklarını belirterek “Bayan trafik polisinin görev yapması gayet normal. Sonuçta eşitlik var. Onları karşımızda görünce hiç şaşırmıyoruz. Trabzon halkı olarak bayanlara her zaman saygılıyız. Genelde agresif insanlarız ancak bayan memurları karşımızda görünce ister istemez bu agresifliğimiz ortadan kalkıyor” şeklinde konuştu.
Sürücülerden Ümit Kibar da “Kırmızı ışıkta geçmiştim herhalde. Dikkatsiz davrandım. Ceza cezadır. Bayan memurun olması güzel bir şey. Sonuçta erkek memur varsa, bayan memurun da olması gerekiyor. Bayanları trafikte görmek güzel bir şey. Bayanlar olunca ister istemez öfke, kontrol altına alınabilir. Çünkü karşınızda bir bayan var. Trafikte fazla bayan polis olması daha iyi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

TRABZON

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:42
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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