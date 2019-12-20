Çalınan kapısını hurdacıda buldu

Trabzon’da bir kişi, evinin çalınan demir kapısını hurdacıda buldu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Esentepe Mahallesinde ikamet eden S.G. adlı vatandaşın evinin demir kapısı ile su sayaçları dün çalındı. Bunun üzerine hurdacıları gezen S.G. çalınan malzemelerinden yalnızca demir kapıyı buldu ve geri aldı.

Öte yandan, S.G.’nin olayla ilgili olarak polise giderek şikayette bulunduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

TRABZON 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:02

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