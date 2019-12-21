Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti sonrası moral bulmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor karşısında deplasmanda süre gelen 9 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor'a sahasında 21 mağlup olan bordomavililer zirve yarışında yara almıştı. Fırsat haftasını değerlendiremeyen bordomavililer 23 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak rakibi karşısında 9 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.



En son galibiyet 2010'da

Trabzonspor Konya'da rakibi karşısında en son galibiyeti Konyaspor'un ligden düştüğü 20102011 sezonunda elde etti. Bordomavililer söz konusu dönemin ardından rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçında 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi son galibiyetini ise 1 Kasım 2010'da 21'lik sokar ile elde etmişti. Bordomavililer Konya deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda ise Nisan 2017'den bu yana ilk kez deplasmanda üst üste 3 maçını kazanmış olacak.



Ünal Karaman ve Aykut Kocaman 6 kez karşılaşacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik adamlık dönemlerinden 6 kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adamın bundan önce görev aldıkları takımlarda yaptıkları 5 maçta bordomavililerin teknik patronu Ünal Karaman 3 galibiyet alırken, Aykut Kocaman ise 1 galibiyet elde etti. 1 maçta ise iki teknik adam birbirine üstünlük kuramadı.

TRABZON 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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