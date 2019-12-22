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Hamsi Gürcistan'a yöneldi, tezgâhlar istavritle doldu

DHA

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, hamsinin daha soğuk olan Gürcistan sahiline yönelmesine neden oluyor. Hamsinin azalmasının ardından, tezgâhlarda istavrit bolluğu yaşanıyor.

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, hamsinin daha soğuk olan Gürcistan sahiline yönelmesine neden oluyor. Hamsinin azalmasının ardından, tezgâhlarda istavrit bolluğu yaşanıyor.
Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bereketli bir sezon geçirmeyi bekleyen balıkçılar, deniz suyu sıcaklığı, kirlilik ve aşırı avcılık nedeniyle umduğunu bulamıyor. Bölgede deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, hamsinin ise daha soğuk olan Gürcistan sahiline yönelmesine neden oluyor. Son günlerde istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balıkçılar ise rotalarını Gürcistan'a çeviriyor. Trabzon'da hamsinin azalmasının ardından ise tezgâhlarda istavrit bolluğu yaşanıyor. Tezgahları süsleyen istavritin kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.
`KARADENİZ´İN EFSANESİ GÜRCÜ´YE KAÇTI´
Trabzon´da balıkçılık yapan Yakup Bektaşoğlu hamsinin kendilerini terk ettiğini söyleyerek, "Hamsiyi çok soran oluyor. Havalar soğumayınca Karadeniz´in efsanesi hamsi Gürcü´ye kaçtı. Hamsi bazı tezgâhlarda yer alıyor ama onlarda şoklanmış hamsiler. Şu anki hamsiler ince. Ama ocak ayı itibarı ile Gürcü hamsisi tezgâhlarda yerini bulacak. Hamsi almaya gelen vatandaşlar artık istavrit alıyorlar ya da diğer balıklara yöneliyorlar" dedi.
`İSTAVRİT BOLLUĞU VAR'
Balıkçı Cem Yazıcı ise hamsinin nadir olduğu tezgâhlarda istavrit bolluğunun olduğunu belirterek, "Hamsi Gürcistan´da. 20 gün sonra ancak bize gelir. Deniz suyu burada bekledik ama bir türlü ısınmadı. Şu an tezgâhlarda istavrit bolluğu var. Tirsi var, mezgit var. Geçen hafta hamsiyi biz 3 kilo 10 liradan bile sattık. Vatandaş bekliyordu kulağına kar suyu kaçsın hamsinin tuzlayalım falan diye. Ama şimdi onlarda pişman oldu. Şu anda Gürcistan´dan gelen hamsiler 10 liradan aşağıya düşmez, iri hamsi olduğu için. Zaten vatandaşlarda ince hamsiye bakmıyorlar" diye konuştu.
`HAMSİ ARADIK AMA BULAMADIK´
Hamsi almaya gelip tezgâhlarda bulamayan kent sakini Zehra Bülbül de "Hamsi aradık tezgahlarda ama bulamadık. Biz de başka balıklara yöneldik. Bütün balıklar güzel. Şimdi biz istavrit ve levrek aldık" dedi.
Duygu Ergül ise "Hamsi alalım dedik ama tezgâhlarda hamsi yok. Genelde istavrit var. Hamsi yemek nasibimizde yok muş. Levrek yemeye karar verdik" diyerek ilerleyen günlerde hamsinin denizlerde bollaşmasını temenni etti.
Bu arada Trabzon Balık Hali'nde tezgâhlarda kilo başına balık fiyatları ise şöyle:
Mezgit 15 lira, olta mezgiti 30 lira, zargana 35 lira, çipura ve levrek 35 lira, tirsi 20 lira, hamsi 10 lira, istavrit 10 lira, somon 30 lira.

TRABZON

22 Aralık 2019 Pazar

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