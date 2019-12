Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Hopa ve Kemalpaşa’da öğrencilerle buluştu

Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Artvin Hopa Atatürk Anadolu Lisesi ve Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Avrasya Üniversitesi Diplomasi Kulübünün organize ettiği “Akademik Kariyer” konulu konferanslarda liseli öğrencilerle bir araya gelen Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, kariyer planlamasında sağlık, turizm ve inşaat sektörlerine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bocutoğlu, “Aileler iki hususta mallarını mülklerini imkanlar dahilinde ortaya koyarlar. Bunlardan birisi sağlık konusudur, diğeri ise eğitimdir. Ailenin içinden biri hastalanırsa inekler de, evler de satılır, gerekirse borç alınır, o hastalığı gidermek için akrabalarda kendi aralarında yardımlaşır. Bir çocuk okumak istiyorsa ona bütün kapılar açılır. Anne ve baba şayet eğitim görmediyse, biz okuyamadık bari çocuklar okusun da derler. Bu konuda da imkanları dahilinde varını yoğunu ortaya koyarlar. Onlar her türlü fedakarlığı yaparken sizlerden sadece başarı beklerler. Burada eğitiminizi en iyi şekilde aldınız, başarılı da oldunuz, peki devamında ne olacak. Mezun olduğunuzda sizleri üniversite sınavı bekliyor. Hayatınızı şekillendirecek kariyer planlamanızı şimdiden geç kalmadan yapmanız gerekiyor. İyi kötü burada gelip gittiğiniz bir okulunuz var ama okul bittiğinde gideceğiniz bir üniversiteniz, mezun olduğunuzda mutlu bir şekilde icra edeceğiniz bir mesleğinizin olması gerekir. Son yıllarda ülkemizde ve özellikle bölgemizde turizm, inşaat ve sağlık sektörü çok hareketlidir. Birçok meslek grubu bu sektörün içinde önemli yer tutmaktadır. Mühendislik, mimarlık fakültelerinin bölümleri başta olmak üzere sağlık alanları, turizmin olmazsa olmazı mutfak sektörü en çok dikkat etmeniz gereken bölümlerdir. Ülkemiz her yıl nüfusunun yarısı kadar yabancı turisti ağırlamaktadır. Etrafımızda yaşanan savaşlar ve olaylardan kurtulduğumuzda ya da toparladığımızda diyelim, bakmakta olduğumuz beş milyon mülteciye bir çözüm üretebildiğimizde Türkiye’ye gelecek turist sayısı yüz milyon olur. Bu hususları iyi inceleyerek kariyerinizi şekillendirin. Bu anlamda başarılı olabilmek için yabancı dil şarttır, bunu da asla unutmayın, ona göre hazırlık yapın. Sizlere Avrasya Üniversitesi olarak bu hususlarda her türlü desteği vermeye hazırız. Sosyal medyayı da kullanacaksınız, gezip eğleneceksiniz de, yalnız bir şeyi unutmayacağız, yarışın içinde yer almak için çok çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

TRABZON 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:03

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.