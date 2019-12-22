Trabzonspor'da Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

"O benim sünnetim değildi"

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Trabzonspor'da bel ağrısı şikayeti bulunan Majid Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'dan Majid Hosseini’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulüp Doktoru M. Hakan Ayaz, Hosseini’nin Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirterek, “Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini’nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.

TRABZON 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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