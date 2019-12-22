Trabzon’da okullara 13 milyon TL'lik destek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçede bulunan tüm eğitim kurumlarının sorunları ile ilgilendiğini belirtti.

Başkan Genç yaptığı açıklamada, Ortahisar'da yapılacak ve yapımı devam eden eğitim projelerini, okulların sorun ve eksikliklerini yakından takip ettiğini, eksikliklerin giderilmesi için her türlü desteği verdiğini belirtti. Başkan Genç, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Ortahisar eğitim seviyesi çok yüksek bir ilçedir. Bu çıtayı yükseltip çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alabilmeleri için elimizi taşın altına soktuk. Benim için eğitime yapılan hizmet en kutsal hizmettir. Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha iyi eğitim ortamlarına kavuşturmak istiyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bu bakımdan yerel yönetimlerin eğitime vereceği her türlü destek aynı zamanda kamu yararı sağlayan çalışmalar olarak devletimizi ve milletimizi üst seviyelere taşıyacaktır” dedi.

Eğitimde niteliğin artması noktasında üstlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Başkan Genç, “Çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve çok daha güvenli şartlarda eğitimlerine devam etmeleri için okullarımızın fiziki eksikliklerini gideriyoruz. Okullarımızın fiziki eksikliklerinin yanı sıra düzenledikleri sosyal projelere destek oluyoruz. Bugüne kadar eğitime 13 milyon TL’lik yardım yaptık. Bu hizmet beni ziyadesiyle mutlu etmektedir” diye konuştu.

TRABZON 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:04

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