Bisikletiyle uçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti

"O benim sünnetim değildi"

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Trabzon'un Araklı ilçesinde, bisikletiyleuçurumdan yuvarlanan genç adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Erenler Mahallesinde, kayalık bir yerde bisikletiyle giden Recep Karamehmet (24), uçurumdan yuvarlanarak araç yoluna düştü. Yoldan geçenler, durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karamehmet’in cansız bedeni, Araklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TRABZON 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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