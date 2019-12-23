Uzungöl'de yıkımlar devam ediyor

Trabzon'un ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir olarak kabul edilen Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de imar barışına aykırı olan yapılar yıkılmaya devam ediliyor.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde yöre halkının tepkisine rağmen sabah erken saatlerde başlatılan yıkım çalışmalarına şu ana kadar iş makineleriyle 9 bungalov ve 2’si bina olmak üzere 11 tesis yıkıldı. Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının yıkılacağı bildirildi.

TRABZON 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:04

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