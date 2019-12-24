Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü (1)

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KARADENİZ Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgârın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. 5 evin kül olduğu, fındık bahçelerinin zarar gördüğü yangınlara müdahale edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, Trabzon Valiliği'nde ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu.



TRABZON 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

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