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Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

DHA

TRABZON'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 95 kaçak yapının yıkımı sürüyor. Yöre sakinlerinden Hakkı Uçan, ekiplerin bitişikteki yapı yerine yanlışlıkla kendisine ait 2 katlı binayı yıktığını öne sürdü.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 95 kaçak yapının yıkımı sürüyor. Yöre sakinlerinden Hakkı Uçan, ekiplerin bitişikteki yapı yerine yanlışlıkla kendisine ait 2 katlı binayı yıktığını öne sürdü.
Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için önceki gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı. İlk gün 14 yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün de geniş güvenlik önlemleri altında kaçak yapıların yıkımını sürdürdü.
YANLIŞ EVİ YIKTILAR İDDİASI
Uzungöl'de iddiaya göre ekipler, yıkım kararı olan yapı yerine bitişiğindeki Hakkı Uçan'a ait 2 katlı evi yıktı. Evinin yanlışlıkla yıkıldığını iddia eden Uçan, "Biz binalarımızı yaptık, kimse bize bir şey demedi. Sona binaların yıkılacağını söylediler. Biz itiraz ettik. Bize verdikleri plana göre yapılarımızı yaptık. Bu yapıların yıkılması söz konusu değildir. Bu yapılar Uzungöl´e yakışır, tabiatla uyumlu yapılar. Burada yıkılacak olan yola engel olan kulübedir, kulübe yolda olduğundan yıkılacaktı. Kulübe kaldı, evimi yıktılar´´dedi.
'BİRİNİ YIKTILAR, DİĞER KALDI'
İki evinden birinin yanlışlıkla yıkıldığını öne süren Uçan, "Madem yıkılacaktı, neden ikisini bir yıkmadılar? Gelen ekiplere derdimiz anlatmaya çalıştık, ama dinlemediler. Ellerindeki fotoğraflara göre yıkım yapıyorlar. Evimin birini yıktılar, diğeri kaldı. Madem yıkılacaktı, neden ikisini bir yıkmadılar. Eşyaları içeriden almaya müsaade dahi etmediler" diye konuştu.
Yıkım ekibi görevlileri ise ellerindeki listeye göre kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek yanlış yapı yıkımının olmadığını savundu.
YIKIMLAR SÜRECEK
Uzungöl Turizm Merkezi'nde kaçak yapı yıkımlarının hafta boyunca süreceği belirtildi. Toplamda 95 kaçak yapının yıkılacağı Uzungöl'de, 17 binanın tıraşlama yöntemiyle kat sayıları düşürülecek.

TRABZON

24 Aralık 2019 Salı

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