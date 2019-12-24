Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

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Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.

İlçenin Akköse mahallesi Bölümlü sınırında saat 18.00 sıralarında örtü yangını başladı. 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangını nedeniyle yöre halkı yangın alanına akın ederken, yangını Dernekpazarı İtfaiyesi ve vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmeye çalışıyor.

TRABZON 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:04

YATSI 18:31

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