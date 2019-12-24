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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

İHA

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.
İlçenin Akköse mahallesi Bölümlü sınırında saat 18.00 sıralarında örtü yangını başladı. 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangını nedeniyle yöre halkı yangın alanına akın ederken, yangını Dernekpazarı İtfaiyesi ve vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmeye çalışıyor.

TRABZON

24 Aralık 2019 Salı

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