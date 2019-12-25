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Trabzon'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan hukuki işlem yapıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da 2 gündür süren örtü yangınları ile mücadele sürerken, bahçe ve fındıklık temizliği sırasında yaktıkları ateşlerle yangına sebebiyet verdikleri belirlenen 7 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı. 7 kişi bulundukları yerlerde adli makamlara çağrılarak haklarında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan işlem yapıldı. İfadelerinin alınmasının ardından şahıslar serbest bırakıldı.

TRABZON 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:05

YATSI 18:31

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