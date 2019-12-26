Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2)

ekipleri, mevsimlik orman işçilerinin zorlu yangın söndürme mesaisini görüntüledi. Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen orman işçileri, zorlu arazi koşullarında orman için patika yolları kullanarak, ulaştıkları yangın noktalarında kazma, kürek ve tırmıklar ile alevlere müdahale etti. Ekipler, ormangülü ağaçları ile kaplı alanda örtü şeklinde devam eden yangınları kontrol altına aldı. Çalılıklarla kaplı ormanda ilerlemekte zorlanan ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Orman işçileri, tüm zorluklara rağmen yangınları kontrol altına almayı başardı. Orman işçileri, 3 gündür gece gündüz alevlerle mücadele ettiklerini belirterek, zor şartlarda çalıştıklarını söyledi. İşçiler, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman ve örtü yangınlarının, anız yangını olarak başladığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirlenmişti. Anız yangınlarının orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Bakanlık ve valilik uyarısına rağmen Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki birçok noktada anız yakıldığı görüldü. Bazı kişiler, anız ateşinin tehlike oluşturmadığını savundu.



TRABZON 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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