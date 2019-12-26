Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde,ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ile Salih Kavrazlı yer almadı. Daniel Sturridge ise kondisyon salonunda çalıştı. Sol arka adalesinde gerilme olan Yusuf Sarı'nın 23 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Antrenmanı bir dönem Bursaspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth da izleyenler arasında yer aldı.



Onazi'ye doğum günü kutlaması

Antrenmanın sonunda Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'ye doğum günü kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren bordomavili futbolcu için önce saha kenarında pasta kesildiği, ardından da Brezilya usulü bir kutlama yapıldı.

Trabzonsporr, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

TRABZON 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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