Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı

DHA

KARADENİZ Bölgesi'nde 3 günde 85 noktada çıkan ve 21 evin yandığı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangınlar kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ormanlık alanlarda oluşan zarar ortaya çıktı. Orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdeleri de büyük oranda alevlerden etkilendi. Uzmanlar, zarar gören orman yapısının iyileştirilmesi için çalışma yürütecek.
Karadeniz Bölgesi'nde pazartesi günü Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Gümüşhane illerinde orman ve örtü yangınları çıktı. Şiddetli lodosun etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alanlar ve yerleşim yerlerine sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 ilden bölgeye gelen takviye yangın söndürme ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ile alevlere müdahale etti. Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve hızı saatte 170 kilometreye ulaşan lodosun etkisiyle alevlere güçlükle müdahale edilebildi. 65 saatte kontrol altına alınan yangınlarda 21 ev yandı, 280 hektar ormanlık alan ile 10 hektarlık tarım alanı zarar gördü. Yangınların vatandaşların bahçelerinde yaktıkları anız ateşlerinin rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçraması sonucu çıktığı belirlendi, 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
AĞAÇ GÖVDELERİ DE YANDI
Karadeniz Bölgesi'nde orman ve örtü yangınların söndürülmesinin ardından oluşan zarar ortaya çıktı. Orman örtüsünün yandığı alanlarda ağaç gövdeleri de büyük oranda alevlerden etkilendi. Bölgede en büyük çaplı yangının yaşandığı Trabzon'un Dernekpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde ormanlık alanların örtüsü küle dönerken, alevlerin sıçradığı çok sayıda ağaç gövdesi de yandı. Bölgede yeşil örtü siyahla kaplandı. Orman Genel Müdürlüğü'nce yanan alanlarda inceleme yapılarak zarar gören orman yapısının iyileştirilmesi için çalışma yürütüleceği öğrenildi. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri daha önce de bölgede yanan hasarlı alanlarda rehabilitasyon ve fidan dikimi çalışması yürütmüştü. Yanan ve zarar gören ağaçların yerine mevcut ağaçlardan alınan kozalaklardan üretilen fidanlar dikilmişti. Çalışma ile yüzde 100 başarı elde edilmişti.

TRABZON

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti
Uzungöl'de yıkımlar sürüyor
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkımlar sürüyor
Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa Protokolü yaptılar
YEREL HABERLER Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa ...
Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ...
Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı ...
Bakan Pakdemirli: "Tüm yangınlar tamamen kontrol altında; Ya söndürüldü ya da soğutma faaliyetleri devam ediyor” Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınla mücadele eden ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Tüm yangınlar tamamen kontrol ...
Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı ...
Yusuf Yazıcı hasret giderdi Sakatlığının ardından memleketi Trabzon'a gelen milli oyuncu tedavisini "Kara lahana ve mısır ekmeği" olarak açıkladı
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı hasret giderdi Sakatlığının ardından ...
Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan ...
Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “17 yangının 15 tanesi kontrol altına alındı; 2 yangın hala tam anlamıyla kontrol altına alınamadı” “Trabzon’un yangın istatistiklerine baktığımızda Trabzon genelde Mart ve Kasım aylarında yanıyor” “Nemin yüzde 3’lere kadar düşmesi rüzgarın hızının 170 km’lere çıkması bu yangının şu saate kadar söndürülememesinin en önemli etkenlerinden bir tanesidir” “Bu tür yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor. Kasıt ve ihmal bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir” “Önümüzdeki saatlerde meteorolojik şartların gece yarısından itibaren iyileşmesini bekliyoruz; Rüzgarın hızının düşmesi bizim çalışma koşullarımızı kolaylaştıracaktır”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi ...
Çaykara ilçesinde önce yangın sonra fırtına hasara yolaçtı
YEREL HABERLER Çaykara ilçesinde önce yangın sonra fırtına hasara ...
Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina ...
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangınları devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangınları ...
Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü yangınlarına sebebiyet veren 7 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü ...
Uzungöl'de fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Uzungöl'de fırtına etkili oldu
Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi ...
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (2)
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a geliyor Örtü yangınları 5 ilçe ve 17 noktada devam ediyor
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a ...
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X