Karadeniz'deki orman yangınlarında 'kuraklık' etkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karadeniz'deki orman yangınlarında 'kuraklık' etkisi

DHA

KARADENİZ Bölgesi'nde, 7 ildeki 85 noktada çıkan, 280 hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangınların hızla yayılmasında, yağış rejiminin bozulmasıyla oluşan kuraklığın etkili olduğu değerlendiriliyor. Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Çok yüksek hızdaki rüzgarlar yanıcı maddenin hızlı kurumasını ve yangınların hızla yayılmasını tetiklemiştir" derken, Prof. Dr. Cantürk Gümüş ise "Meteorolojik koşullarda bu sene bölgede ilk defa 1520 gündür yağış yok" dedi. 

KARADENİZ Bölgesi'nde, 7 ildeki 85 noktada çıkan, 280 hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangınların hızla yayılmasında, yağış rejiminin bozulmasıyla oluşan kuraklığın etkili olduğu değerlendiriliyor. Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Çok yüksek hızdaki rüzgarlar yanıcı maddenin hızlı kurumasını ve yangınların hızla yayılmasını tetiklemiştir" derken, Prof. Dr. Cantürk Gümüş ise "Meteorolojik koşullarda bu sene bölgede ilk defa 1520 gündür yağış yok" dedi. 
Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de, son 3 aydır yağış miktarı, ciddi oranda azaldı. Barajlarda su seviyesinin düştüğü, dere yataklarının kurumaya başladığı bölgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve lodosun etkisi ile yakılan anızlar da orman yangınlarına neden oldu. 7 ildeki 85 noktada, 3 günde çıkan yangınlarda yaklaşık 280 hektar ormanlık ve tarım arazisi de zarar gördü. Uzmanlar, anız ateşleri sonucu çıkan yangınların hızla yayılmasında, bölgedeki yağış rejiminin bozulmasıyla oluşan kuraklığın etkili olduğunu değerlendiriyor.
PROF. DR. BİLGİLİ: GÜNEYDEN GELEN KURU RÜZGARLAR YANGINLARI TETİKLEDİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, sonbahar ve kış aylarında çıkan yangınların, bölgenin özelliği olduğunu belirterek, lodosun kuru yaprakları ve otları daha fazla kurutup, yangının yayılmasına yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Bilgili, şunları kaydetti: 
"Güneyden gelen kuru rüzgarlar, bu problemin nedenini oluşturmuştur ve çok yüksek hızdaki rüzgarlar, yanıcı maddenin hızlı kurumasını ve yangınların hızla yayılmasını tetiklemiştir. Arazide yaptığımız gözlemlerde de Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu zamanlarda yapraklar dökülür ve dökülen yapraklarda yerde bir örtü tabakası oluşturur. Ölü örtünün kurutucu rüzgarlarla da kuruması sonucunda yangınlar çıkarsa yayılır ve tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Kurutucu rüzgarlar bölgede lodostur. Bilindiği gibi lodos, güneyden esen rüzgarlardır. Lodos, güneyde Akdeniz Bölgesi'nde beraberinde nemli hava getirip, yağışlara neden olur. Bu rüzgarlar İç Anadolu'yu geçerken, yağışı bırakır ve Karadeniz Bölgesi'nde kurutucu rüzgarlar olarak her sene bu mevsimde bu tür yangınlara sebebiyet verir. Bu bölgemizde meydana gelen yangınlar, aslında normal olmayan bir durum değildir. Vatandaşımız, bahçelerinde yaptıkları temizliklerin atıklarını bir şekilde bertaraf ederler, bunu yapmak için de yangını kullanırlar. Ama bazı vatandaşlar, bahçelerinde yaptıkları bu yakma işleminin başında durmayıp maalesef alanı terk ediyorlar. Bunun sonucunda da rüzgarla birlikte oradaki kıvılcımlar yanmamış yerlere sıçrayarak, oradan tekrar yangının çıkmasına ve yayılmasına neden oluyor."
'KURAKLIK NORMALDEN UZUN SÜRDÜ'
Prof. Dr. Bilgili, bu sene son 1 aylık sürede kuru hava yaşandığına dikkat çekerek, "Normalden uzun süren kuraklık yaşadık. Akabinde, yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem ve yüksek rüzgar hızıyla bölgeyi etkisi altına alan lodos, sonbaharda dökülen yaprakların ve kuruyan otların oluşturduğu ölü yanıcı maddelerin daha da kurumasına sebebiyet verdi. Bunun sonucunda da çıkan yangınla yüksek rüzgarlarla birlikte çok hızlı bir şekilde yayıldı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu mevsimde binlerce insanın bahçelerinde temizlik amaçlı yakma yapması sonucu bu yangınlardan 10-20 tanesi kontrol dışına çıkarak büyük yanan alanlara sebebiyet verdi. Bir yangının çıkabilmesi için yanıcı madde neminin yüzde 30-20'lerin altına düşmesi gerekiyor. Yanıcı madde nemi yüzde 20'lerin altına düştüğü zaman şiddetli yanma şartları oluşur. Zira 2 gün önce gece hava sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde ve bağıl nem de yüzde 20'lerdeydi. Bu çok kuru bir ortamın olduğunu ifade eder. Rüzgarın 40-60 kilometre hızla estiği bir durumda bu yangınların hızlı bir şekilde yayılması kaçınılmaz olur. Maalesef, burada bunu yaşadık" dedi.
PROF. DR. GÜMÜŞ: HAVA SICAKLIĞI 20-22 DERECELERDE
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Cantürk Gümüş de Doğu Karadeniz'deki yangınların, meteorolojik şartlar ile bölge sakinlerinin arazilerini yakarak, temizlemeleri nedeniyle çıktığını kaydetti. Geçmiş yıllara göre, Karadeniz'de hava sıcaklığının yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gümüş, "Özellikle bu sene yaşadığımız 1520 günlük sürecin biraz daha farklılık arz ettiğini düşünüyorum. Tabi ki kış aylarında bu bölgede yangınlar çıkıyor ama bu kadar yaygın olmamıştı. Benzer dönemde belki aynı zamanlara denk gelen bir yaygınlık. Bu seneye has bir konu gibi görülüyor. Meteorolojik koşullar da bu seneye özgü olarak ilk defa 1520 gündür yağış yok. Hava sıcaklığı 20 ile 22 derecelerde" diye konuştu. 
'İSTESENİZ YANGIN ÇIKARAMAZSINIZ'
Karadeniz'de yangın çıkmasının, iklim şartları nedeniyle zor olduğunu ve sabotaj ihtimalinin düşük olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gümüş, "Bu bölgede aslında isteseniz yangın çıkaramazsınız. Sabotajla ilgili bu değerlendirmeyi yapıyorum. Orman mühendisi olarak biz bile istesek bu bölgede istediğimiz zamanda yangın çıkaramayız. Ancak meteorolojik koşullar ve yanıcı madde gibi koşullar bir araya gelince yangın çıkma ihtimali söz konusu olabiliyor bu bölgede" dedi. 
1 haftalık meteorolojik tahminlere dayanarak, bu hafta yağış beklendiğini ve yeni yangınların çıkma ihtimalinin düşük olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gümüş, yangın için hassas olan dönemlerde bahçelerin yakılmaması konusunda halkın daha fazla uyarılması gerektiğini kaydetti.

TRABZON

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor
Trabzon'da muhtarı vuran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da muhtarı vuran şahıs yakalandı
Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı
Ağlara artık balık takılmıyor Kıyı balıkçıları zor günler geçiriyor Mevsiminde onlarca kilo balıkla denizden dönen kıyı balıkçıları artık evlerine bile balık götüremiyor
YEREL HABERLER Ağlara artık balık takılmıyor Kıyı balıkçıları zor ...
Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti
Uzungöl'de yıkımlar sürüyor
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkımlar sürüyor
Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa Protokolü yaptılar
YEREL HABERLER Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa ...
Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ...
Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı ...
Bakan Pakdemirli: "Tüm yangınlar tamamen kontrol altında; Ya söndürüldü ya da soğutma faaliyetleri devam ediyor” Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınla mücadele eden ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Tüm yangınlar tamamen kontrol ...
Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı ...
Yusuf Yazıcı hasret giderdi Sakatlığının ardından memleketi Trabzon'a gelen milli oyuncu tedavisini "Kara lahana ve mısır ekmeği" olarak açıkladı
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı hasret giderdi Sakatlığının ardından ...
Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan ...
Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “17 yangının 15 tanesi kontrol altına alındı; 2 yangın hala tam anlamıyla kontrol altına alınamadı” “Trabzon’un yangın istatistiklerine baktığımızda Trabzon genelde Mart ve Kasım aylarında yanıyor” “Nemin yüzde 3’lere kadar düşmesi rüzgarın hızının 170 km’lere çıkması bu yangının şu saate kadar söndürülememesinin en önemli etkenlerinden bir tanesidir” “Bu tür yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor. Kasıt ve ihmal bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir” “Önümüzdeki saatlerde meteorolojik şartların gece yarısından itibaren iyileşmesini bekliyoruz; Rüzgarın hızının düşmesi bizim çalışma koşullarımızı kolaylaştıracaktır”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi ...
Çaykara ilçesinde önce yangın sonra fırtına hasara yolaçtı
YEREL HABERLER Çaykara ilçesinde önce yangın sonra fırtına hasara ...
Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina ...
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangınları devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangınları ...
Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü yangınlarına sebebiyet veren 7 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü ...
Uzungöl'de fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Uzungöl'de fırtına etkili oldu
Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi ...
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (2)
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a geliyor Örtü yangınları 5 ilçe ve 17 noktada devam ediyor
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a ...
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X