Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı İş yerinin önünden motorlu testereyi alıp böyle götürdüler, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı İş yerinin ...

İHA

Trabzon'un Değirmendere mahallesinde bir iş yerinin önünde sergilenen motorlu testereyi alan şahıslar kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Arkadaşları şaka yapıyor sandı, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı İş yerinin önünden motorlu testereyi alıp böyle götürdüler, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Trabzon’un Değirmendere mahallesinde bir iş yerinin önünde sergilenen motorlu testereyi alan şahıslar kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İş yeri sahibi arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sandığını ancak güvenlik kamerası görüntülerini izleyince olayın bir hırsızlık olduğunu anladığını söyledi.
Değirmendere mahallesinde 25 Aralık günü akşam saatlerinde bir iş yerinin önünden geçen ve sarhoş oldukları tahmin edilen 2 kişi iş yerinin önünde sergilenen motorlu testereyi inceleyerek ayrıldı. Şahıslardan biri bir süre sonra geri dönerek tekrar iş yerinin önü geldi. Bir süre sonra teşhirdeki motorlu testereyi alarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İçeride tamir yaparken dışarıdaki motorlu testereyi çalmışlar
Olay olurken içeride tamirle meşgul olduğu için konuyla ilgilenemeyen ve arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sanan dükkan sahibi Zafer Çavga, gerçeği ertesi sabah iş yerine gelip güvenlik kameralarını izleyince anladı. Çevredeki iş yerlerinde çalışan arkadaşlarının, motorlu testereyi almadıklarını belirtmesinin ardından kameraları izlediğini belirten dükkan sahibi Zafer Çavga, görüntüleri izledikten sonra durumu anladıklarını ve konuyla ilgili de polise müracaat ettiklerini söyledi.
Hırsızın, kendisi içeride tamir yaptığı sırada dükkan önünde bulunan motorlu testereyi çaldığını belirten Çavga, ”Dükkanda tamir yaparken vatandaşın biri dışarıda bulunan motoru çaldı. Motorun çalındığını sabahleyin iş yerini açarken fark ettim. Daha sonra polise başvurdum. Çalınan motorlu testere bin 250 TL değerinde. O sırada dükkân açıktı bende içerideydim, karanlık olduğu için fark etmedik. Boşluktan yararlanarak çaldı” dedi.

Dükkanı daha önce 5 kez soyulmuş
Daha öncede dükkanının 5 kez hırsızlar tarafından soyulduğunu belirten Çavga, “Yaklaşık 10 yıl önce de hırsızlık olayı yaşamıştık. Hırsızlar duvarı deldiler, kepengi kestiler. Beş kere soyulduk. Failleri iki yıl sonra bulunmuştu. Çalınan ürünlerin bugünkü piyasa değeri 500 bin TL’nin üzerindeydi. Hırsızlar dükkandan her soygunda 100 bin TL’lik ürün çaldılar. O dönemlerde alarm, kamera pek yaygın değildi. ondan sonra güvenlik kamerası koydurduk. Son olayda görüntüleri izleyince şok oldum. Bu ne rahatlık ne cesaret diye. İkinci gelişte çaldılar. İlk olarak arkadaşlarımın bana şaka yaptığını zannettim. Arkadaşlarım alıp sakladığını düşündüm ancak onlar yapmadıklarını söyleyince kameralara baktım” diye konuştu.

TRABZON

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'deki orman yangınlarında 'kuraklık' etkisi
YEREL HABERLER Karadeniz'deki orman yangınlarında 'kuraklık' etkisi
Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor
Trabzon'da muhtarı vuran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da muhtarı vuran şahıs yakalandı
Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı
Ağlara artık balık takılmıyor Kıyı balıkçıları zor günler geçiriyor Mevsiminde onlarca kilo balıkla denizden dönen kıyı balıkçıları artık evlerine bile balık götüremiyor
YEREL HABERLER Ağlara artık balık takılmıyor Kıyı balıkçıları zor ...
Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'ya gitti
Uzungöl'de yıkımlar sürüyor
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkımlar sürüyor
Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa Protokolü yaptılar
YEREL HABERLER Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa ...
Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ...
Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı ...
Bakan Pakdemirli: "Tüm yangınlar tamamen kontrol altında; Ya söndürüldü ya da soğutma faaliyetleri devam ediyor” Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangınla mücadele eden ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Tüm yangınlar tamamen kontrol ...
Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı söndürüldü
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınların tamamı ...
Yusuf Yazıcı hasret giderdi Sakatlığının ardından memleketi Trabzon'a gelen milli oyuncu tedavisini "Kara lahana ve mısır ekmeği" olarak açıkladı
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı hasret giderdi Sakatlığının ardından ...
Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan ...
Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi söndü, 17 yangın hala devam etmekte” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “17 yangının 15 tanesi kontrol altına alındı; 2 yangın hala tam anlamıyla kontrol altına alınamadı” “Trabzon’un yangın istatistiklerine baktığımızda Trabzon genelde Mart ve Kasım aylarında yanıyor” “Nemin yüzde 3’lere kadar düşmesi rüzgarın hızının 170 km’lere çıkması bu yangının şu saate kadar söndürülememesinin en önemli etkenlerinden bir tanesidir” “Bu tür yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor. Kasıt ve ihmal bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir” “Önümüzdeki saatlerde meteorolojik şartların gece yarısından itibaren iyileşmesini bekliyoruz; Rüzgarın hızının düşmesi bizim çalışma koşullarımızı kolaylaştıracaktır”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Toplam 75 yangının 38 tanesi ...
Çaykara ilçesinde önce yangın sonra fırtına hasara yolaçtı
YEREL HABERLER Çaykara ilçesinde önce yangın sonra fırtına hasara ...
Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina ...
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangınları devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangınları ...
Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü yangınlarına sebebiyet veren 7 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü ...
Uzungöl'de fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Uzungöl'de fırtına etkili oldu
Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi ...
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (2)
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a geliyor Örtü yangınları 5 ilçe ve 17 noktada devam ediyor
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon'a ...
Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X