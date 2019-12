Karadenizliler demir yolu istiyor

KARADENİZ Bölgesi´nde, Samsun-Sarp demir yolu hattı projesinin hayata geçirilmesi isteniyor. Bölge illerin sivil toplum kuruluşu ile sanayici ve sektör temsilcileri, projenin ekonomik, turizm ve istihdam açısından avantajlarını öne çıkararak bölgeye kazandırılması çağrısında bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'dan başlayıp, Artvin´in Sarp Sınır Kapısı´nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki 6 il, 64 ilçe, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlayan Karadeniz sahil yoluna paralel demir yolu projesi için bölgedeki sivil toplum kuruluşları çağrıda bulunuyor. Samsun-Sarp demiryolu projesinin bölgeye ekonomik, turizm, istihdam ve stratejik açıdan büyük avantajlar kazandıracağını savunan sivil toplum kuruluşları, projenin hayata geçirilmesini istiyor.

'PROJE BÖLGEYE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Samsun'da Sarp'a uzanan demir yolu projesinin uzun yıllardır konuşulduğunu söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD) Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, "Bana göre, projenin yararının tartışılıyor olması bile abesle iştigal durumdadır. Çünkü planlanan projenin güzergahında bulunan bölgede, büyük bir nüfus yoğunluğu ve verimli insan faaliyeti bulunmaktadır. Bölgenin ticaretine, sanayisine ve turizmine ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Gürcistan-Azerbaycan hattına da ayrıca olumlu etki gösterecektir. Projenin gerçekleşmesiyle birlikte, bölge insanının geleceğiyle ilgili hayal kurmasına vesile olacak güçte bir çalışmadır. Demir yolunun tamamlanmasıyla birlikte çevre şehirlerin birbirleriyle olan entegrasyonunun güçleneceği kanaatindeyim" dedi.

`ŞEHİRLERİN TANITIMINA KATKI SAĞLAR´

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de, projeyi önemsediklerini belirterek, "Turizm açısından Ankara-Kars demiryolu ne kadar önemliyse bizim içinde turizm ve ticaret sektörü açısından Samsun-Sarp demir yolu daha önemli. Artık İstanbul´dan çıkan bir yolcumuz bu yol üzerinden Kafkasya´ya, Azerbaycan´a geçecek. Bölgemizde hem ticaret hacmini hem de turizm sektörünü geliştirecektir. Zaten havayolumuz var. Bu bölge sadece Ordu için değil, bölgemizdeki Samsun-Mersin demiryoluna ulaşacağı için o bölgedeki tüm illeri de, Ordu´yu tanıtacaktır" diye konuştu.

`YAPILAN YATIRIMLARA BİR TAÇ TAKILMIŞ OLACAK´

Projenin Karadeniz Bölgesi için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyleyen Rize Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Güven Aksoy ise "Bu bölgede yaşayan 4 buçuk milyon insanın bundan faydalanmasının yanında, ülkemizi Batum, Tiflis ve Azerbaycan´a açacak bir projedir. Bu proje sayesinde, ilimize yapılacak yatırımlarda artacaktır. Ulaşım ve nakliye maliyetini göz önünde bulundurduğumuzda, söz konusu proje sadece turizme değil, ilimize gelen gıdadan taşımacılığa kadar her konuya katkı sunacaktır. Esnaf teşkilatı ve sivil toplum örgütleri olarak bu projenin takipçisiyiz. Şimdiye kadar bölgemizde çok sayıda büyük yatırımlara imza atıldı. Bunlara bir taç takılması gerekiyorsa, bunun adı, SamsunSarp demir yolu olmalıdır" açıklamalarında bulundu.

`PROJENİN DESTEKÇİSİYİZ´

Bir ülkenin ulaşım koşullarını geliştirmeden kalkınmasının mümkün olmadığına değinen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

"Ulaşım konusunda bütün alt yapıların tamamlanması ile bölgenin kalkınacağı şüphesizdir. Yapılacak olan demi ryolunun komşu ülkelerle bağlantısı çok önemli. Sahilden yapılacak olan bir demir yolu bağlantısı ve aynı şekilde limandan iç kısımlara ve komşu ülkelere gidecek olan demiryolu bağlantısının ekonomiye çok büyük bir katkısı olacağı, bölgenin kalkınacağı, gelişmişliğin artacağı, işsizlik sorununda kalmayacağını belirtebiliriz. Hızlı trenlerde oldukça korunmuş alanlara ihtiyaç var. Bu bakımdan Karadeniz Sahil yolunda olmayan otoyolunun da bir an önce planlanarak her ikisinin de birlikte paralel olarak yürütülmesi yatırım açısından daha düşük bir maliyet olacağı düşüncesi ile bu şekilde planlanması ve bölgenin kalkınması konusunda elbette destekçiyiz."

VATANDAŞLARDAN PROJE DESTEK

Karadeniz Bölgesi´nde turizmin geliştirilmesinin gerektiğini dile getiren Ayten Sarı, "Ben Ankara'dan yeğenimin yanına ziyarete geldim. Böyle bir proje duydum ve destekliyorum. Doğayı katletmeden yapılması halinde, turizme büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Samsun´da öğrenci olan Miraç Şentürk ise, "Öğrencilerin gezip görerek öğrenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir projenin hayata geçmesi halinde arkadaşlarımla birlikte turistik faaliyetler gerçekleştirmekte kolaylık yaşarız. Bu anlamda projeyi destekliyorum" ifadesinde bulundu.

Projenin hayallerini süslediğini anlatan Öznur Güleryüz ise, "Demiryolunun gelmesini ben de çok istiyorum. Hem konforlu, hem de uygun fiyatlı olur. Ayrıca her yerde varken bizde neden olmasın? Bu bölgenin çok büyük eksikliğini daha tamamlamış oluruz" şeklinde konuştu.

'RAYLI SİSTEM MUHAKKAK LAZIM'

Trabzon´da gazeteci-yazar İsmail Kansız ise projenin gündeme gelmesinin heyecan yarattığını ifade ederek "Ulaşımın, bilhassa da yük ulaşımının en önemli aracı demiryoludur. Hatta Atatürk bunu vasiyetinde belirtmiştir. Samsun´dan Sarp´a kadar, hatta iç bölgeler olan Gümüşhane, Erzincan´a kadar yük taşımacılığında kullanılması gereken demiryoluna bu bölgenin ihtiyacı var. Tekrar bu konunun gündeme gelmesi heyecan yaratıyor ama ülkemizin ulaşım ağının gelişmesi açısından Karadeniz bölgesinde mutlaka raylı sistemlerin oluşması lazım" ifadelerinde bulundu.



