Süper Lig: Trabzonspor:2 - İstikbal Mobilya Kayserispor:1 (İlk yarı)

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Süper Ligin 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 21 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Sturridge'in pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth'ün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail kornere çeldi.

4. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında ön direkte Campi'nin ayağının içiyle vuruşunda kaleci İsmail topu kornere gönderdi.

7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sörloth, savunma oyuncularını geçerek şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 10

14. dakikada Sturridge'in ceza sahası dışında vuruşunda kaleci İsmail, Sörloth'den önce topu ikinci hamlede kontrol ederek tehlikeyi önledi.

32. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içinde Sörloth'ün kafa vuruşunda üst direğe çarpan topu savunma oyuncu uzaklaştırdı.

37. dakikada Pereira'nın sağ taraftan yerden ortasında Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.

38. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İsmail'in solundan ağlara yolladı. 20

43. dakikada Hasan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 21



Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Esat Sancaktar xxx, Serkan Ok xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Nwakaeme xx, Sturridge xxx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamel Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj, Fernandes, Ekuban, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Serkan Asan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Kayserispor: İsmail Çipe xx, Emirhan x, Mert Kula x, Osman Can Çötür x, Yasir Subaşı x, Brice Djedje x, Hasan x, Emre Demir x, Ömer Uzun x, Ziya Alkurt x, Kravets x

Yedekler: Hakan Arıkan, Doğan, Aksel Aktaş, Mehmet, Ercan , Ümran Zambak, Barış, Selahatin, Furkan

Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir

Goller: Sörloth (dk. 7), Nwakaeme (dk. 38) (Trabzonspor), Ömer Uzun (dk. 42) (Kayserispor)

TRABZON 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:33

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