Mehmet Yiğit Alp: "Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız"

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, transfer yapmaları için kaynak sağlamaları gerektiğini belirterek, bütçe dışına çıkmayacaklarını söyledi.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 62 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alp, keyifli bir ilk yarıyı geride bıraktıklarını belirterek, "İnşallah ikinci yarı da bunun üstüne performans koyarak daha iyi bir yerde bitiririz. Son 9 sezonun en iyi ilk yarısı diyebilirim. 32 puan. En son 2011'de bu puanı toplamıştı Trabzonspor, demek ki, bir şampiyonluk daha geliyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile ilgili transfer soru üzerine ise Alp, "Ndiaye listemizde olan bir oyuncu. Görüştük, hepsi bir süreç tabii ki. O süreç sürüyor. Bizim transfer yapmamız için bütçe oluşturmamız, kaynağı sağlamamız gerekiyor. Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız. Kaynağı sağladığımızda teknik heyetin isteği doğrultusunda oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Yabancı oyuncuda bilindiği gibi bir tane boşluğumuz var. Duruma göre ne yapacağımıza bakacağız" diye konuştu.



"İstifa diye bir gündemimiz yok"

Ünal Karaman'ın maçtan önce istifasını yönetime sunduğu iddialarına ilişkin de konuşan Alp, böyle bir iddianın doğru olmadığını, böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi.



"Bütçemizin dışına çıkmayacağız"

İç transferle ilgili de görüşlerini belirten Alp, "Sosa ve Novak'la görüştük. İkisine de Trabzonspor'un şartlarına ilişkin taleplerimizi ilettik. Görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla ilgili aramızda bir problem kalmadı gibi. Menajerlerin bazı istekleri var. Az önce de söyledim; bütçe, bütçe bütçe. Trabzonspor, bütçesinin dışına çıkamaz. Bu kim olursa olsun, nasıl olursa olsun. Onlar bir fiyat söylediler, biz bir fiyat söyledik. Çok acele edeceğimiz bir şey yok. Neticede bu ikisi de mayıs sonuna kadar bizim futbolcumuz. İkisi de Trabzonspor onlarla devam etme yönündeki iradesini bayan etti. Onlar da bizimle yola devam etmek istediklerini söylediler. Hadi olsun ile transfer yapılmıyor. Hepimiz istiyoruz ama şartlar da var. Şartları uydurduğumuz zaman olacak işte. İki oyuncumuz da bir problem yok" ifadelerinde bulundu.

Alp, maçta sakatlanan kaleci Uğurcan'ın ayağında burkulma olduğunu da söyledi.

TRABZON 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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