Parmak: "Emin adımlarla ilerliyoruz"

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, ikinci yarıda daha iyi olacaklarını söyledi.

Bordomavili takımın başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, 62 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Parmak, maçın başından sonuna kadar iyi oynadıklarını belirterek, "Devre arasına moralli girmek istiyorduk. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Önemli olan galip gelmekti. Geçtiğimiz sezondan daha çok puan topladık. Emin adımlarla ilerliyoruz ve inşallah daha iyi olacağız" dedi.

Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Erce Kardeşler ise Uğurcan Çakır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Çok iyi bir performans sergiliyordu. ona nazar değdi diyebilirim. İyi haberler geleceğini düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar etkili oynadık. Çok gol kaçırdık. Rakibimize saygılı bir şekilde oynadık. Gönlümüz isterdi ki ilk yarıya lider bitirelim ama olmadı. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıp, şampiyonluk adaylığı için güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz" dedi.

TRABZON 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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